保安為利市獻殷勤？港女發文公審：唔ok囉　網民撐無問題：打工啫

【龍年2024/利是／利市／保安／農曆新年】農曆新年是保安收利市大豐收的日子。有網民在討論區發文，指臨近農曆新年前後，住所樓下的保安突然獻殷勤，又點頭又主動開門，與平時恰眼瞓又不開門的態度反差太大。他認為保安的工作態度，明顯是為了討利市才作360度轉變，不恥其做法，「真係唔ok囉」。帖文一出引起不少網民議論，不少人覺得無問題，「利市錢等於佢哋雙糧嚟架」、「係，仲成日換人」，有人認為人之常情「打份工啫，唔信你打工無做下戲」。



有港女不恥樓主保安為逗利市，工作態度360度轉變。（《愛回家之開心速遞》劇照）

有網民在討論區發文，題為「新年係咪保安最好服務態度既時期？」，他分享了住所樓下保安，指這幾天經過樓下，保安突然獻殷勤，變得「勁好禮貌講早晨，又點頭，又主動開門」，樓主也明白因新年前後，保安會「令你注意到佢」。

但是樓主不恥保安的態度反差太大，平時夜更看更常「恰眼瞓，門都開唔到隻」。樓主認為若果保安平時工作態度正常也不至於會反感，但明顯他是為了利市才作360度轉變，「真係唔ok囉」，他指傳聞保安收到的利市多過份人工。

網民唔撐樓主，認為保安的行為是人之常情。（《愛回家之開心速遞》劇照）

帖文一出，引來不少網民討論，有人認為出現情況很正常，「梗係啦，嗰啲利是錢等於佢哋嘅雙糧嚟架」、「係，仲成日換人」，有人亦大表認同，「啱啱先叫我小心跣」、「驚係見到啲3唔識7既保安...呢啲真係唔想派」。亦有數口精的網民作出估算，「平均利市800至1,000蚊一層，我住果座40層，即係有4萬左右，清潔工都有2萬幾」。有網民認為是人之常情，「打份工啫，唔信你打工無做下戲」。