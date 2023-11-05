慘！10歲童隨父出海釣魚　1原因疑墮海溺斃　200米外沙灘發現遺體

親子外出更要注意安全。馬來西亞日前發生慘劇，1名10歲男童隨父親出海到浮橋釣魚時，因為天氣熱被叫自行去亭子休息，父親傍晚準備回家時才發現兒子失蹤，尋遍不獲下報警。當地民眾和消防救護員展開搜救，2小時後有居民發現男童遺體擱淺在200米外的海灘上，警方初步推斷他是意外墮海溺斃。



民眾在事發地點200米外的海灘發現男童遺體。（網上圖片）

馬媒報道，事發於柔佛州峇株巴轄縣新加蘭雙溪魯律，10歲男童莫哈末阿當達尼11月2日隨父親出海釣魚，兩人早上8點多就開始釣，但因天氣炎熱，父親中途叫他自行到60米外的1個亭子休息。

直至下午5點半，父親準備起程回家才發現兒子不見蹤影，他在附近多個地點尋遍不獲。他擔心兒子失足墮海，至6點半報警，當地民眾亦協助搜救。

消防表示，他們6時47分接報，派出7名消防救護員展開搜救。直至2小時後，即晚上約9點25分，有居民在浮橋的200米範圍外的海灘發現男童遺體。救援人員趕到現場確認是失蹤男童，已經死亡。

消防晚上10時結束行動，男童遺體現移文警方進一步調查，暫列猝死案處理。初步調查指，男童當時在浮橋上釣魚時意外跌落海，最終溺斃。

（綜合）