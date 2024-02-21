無服務仍收加一？小紅書男光顧港食肆列「4宗罪」　網民1原因唔撐

本港不少食肆會向堂食顧客收取「加一」服務費，無論服務質素如何都會收取，許多港人都視作「慣例」。惟有內地男子在小紅書大呻訪港期間光顧某餐館，形容「整個過程也沒有什麼特別的服務」，大數「4宗罪」，指餐館職員不但無人主動提供茶水，而且地板有水漬、職員沒有笑容但說話大聲，最不滿是總數經過「四捨五入」而多收數毫子，建議應讓食客選擇是否支付服務費。惟網民認為收取「加一」服務費是本港食肆的慣常做法，反指男子是「蹭流量，博熱度」、「如不想要服務費就別去這類店，多數都收茶水、服務費的」。



樓主認為餐館服務質素一般，但仍收取服務費，而且尾數再收多0.3元。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，日前到香港旅遊，在香港吃最後一餐，午膳時選擇1間餐館，和親友坐下點完餐，等了一會兒都仍然無人提供茶水，唯有主動通知侍應，對方才把茶水斟滿給他們。樓主指餐廳地方狹窄，地上有水漬，但職員走得很快，令到樓主擔心職員會滑倒；另外在態度方面，職員「全程看起來異常嚴肅，臉上沒有掛上笑容」，而且說話大聲，同樣引起樓主注意。

結帳時，樓主發現所有食物合共387元，但收取「加一」服務費，即是38.7元，樓主認為「整個過程也沒有什麼特別的服務」，除了遞餐之外，就只有樓主要求才有人斟水，而且就算加上服務費理應425.7元，但四捨五入變成426元，而過往用膳的尾數一直都是「捨」，從未遇到過「入」的情況，「正常應該是抹掉零頭才適合啊」。

樓主到用餐被收取「加一」服務費，感到既驚訝又不滿。（示意圖/Getty Images）

樓主向老闆娘反映意見，但對方說了1句「不好意思，一直都是這樣的」，樓主無奈結帳，同時建議應該讓食客選擇是否支付服務費。

帖文吸引網民回應，多數人認為收取「加一」服務費是本港食肆一貫做法，反指樓主「蹭流量，博熱度」、「如不想要服務費就別去這類店，多數都收茶水、服務費」、「入鄉隨俗，加一服務費絕對不會單獨計，亦不會主動問，如果來香港旅遊就要適應此一點，因為香港人早而習慣要畀服務費」。

（小紅書）