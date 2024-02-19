港女遊沖繩$1800包車　普通話大媽司機亂行拒聽指示　錯過3個景點

不少人出國旅行都會選擇包車，好處是節省交通時間，而且司機可以提供額外資訊。1名港女在網上大呻，和母親前往日本沖繩旅遊，決定支付1,845港元包車遊日，豈料司機是1名操普通話的大媽，對方不但不熟路，而且為人固執，港女多次提醒去錯地方，但大媽拒絕接受提醒，搞錯景點開放時間，令到她們錯過3個景點，甚至趕收工胡亂叫她們下車。港女慨嘆，乘搭的士或聘請日本司機包車可能更好，「起碼知個地址點唔啱法，可以同店家溝通到，又熟啲景點知幾時閂」。網民紛紛指「日本就自駕遊好過啦」、「學好手車去自駕遊」、「你呢個情況梗係同包車公司講啦」。



樓主花費1,845元，上月29日包車8小時。（連登討論區圖片）

樓主在「連登討論區」表示，由於上次和母親前往濟州旅行，包車服務質素一流，所以今次到沖繩旅遊，同時是樓主首次去日本，即使只有她們2母女，樓主都決定包車，事前在1間旅遊科技公司預訂第1個關於海底漫步行程，收到該間潛水店憑證地址，樓主於是將地址和其他行程交給包車公司，包車時間8小時，總數1,845港元，以為萬無一失。

豈料上月29日上車，1名林姓大媽司機操普通話表示潛水店地址錯誤，不知道稍後駕車去哪兒。樓主在該間旅遊科技公司訂單頁面找到1個更詳細地址，於是提供給大媽，對方聲稱知道地點，然後開車，乘車期間，樓主繼續確認潛水店地址，最終發現憑證地址的郵編號碼，確認到真正地點，再提供給大媽，但對方稱靠導航地圖就知道地址，估計位於青之洞窟，甚至強調該處有很多潛水店，去到青之洞窟再導航。

沖繩水上活動一向吸引港人旅客。（一般財團法人沖繩觀光會議局官方網站圖片）

樓主唯有相信大媽，但她在網上地圖搜查青之洞窟，發現青之洞窟和自己預約的潛水店有一大段距離，趁數次停車時，提議她不如再檢查地址，但她堅持己見，認為是位於青之洞窟，樓主只能繼續留意網上地圖定位，「見佢愈揸愈遠，我開始緊張，係咁同佢講好像不是這邊，佢冇理我」。

去到青之洞窟1個停車場，樓主忍無可忍，提議聯絡潛水店，由大媽和店方溝通，但大媽好似無法和日本人溝通，電話轉至普通話服務，大媽可能說得太快太急，令店方難以明白，大媽將電話交給樓主，她解釋目前情況。

不少旅客到沖繩進行水上活動。（一般財團法人沖繩觀光會議局官方網站圖片）

大媽聽到樓主提及迷路，大聲講了1句「哪有找不到路」，就搶電話繼續自說自話，店家表示派職員到停車場了解，此時，另一間潛水店職員剛好出現，大媽就「打蛇隨棍上」詢問對方是否早前接受樓主預約，職員可能順勢接生意，當場稱是，大媽掛斷電話，叫樓主2母女前往對方潛水店，但真正接受預約的潛水店再次致電，表示其職員見不到她們，經過一輪混亂對答，樓主一早提供的郵編號碼地址是正確，但樓主預約的海底漫步行程時間已過，需要等下1輪，而樓主已經安排下1個行程，換言之，需要2選1，樓主選擇海底漫步。

然而到達後，樓主形容由於「行程一啲限制，最後告吹咗」，即是未能進行海底漫步，而且錯過下1個景點，唯有選擇食飯。

沖繩沙灘出名水清沙幼。（一般財團法人沖繩觀光會議局官方網站圖片）

用膳期間，母親安慰樓主切勿太自責，旅行最重要開心。食完飯上車，大媽聲稱之前有客人提供錯誤地址，最後去錯地方，疑似將責任推卸給樓主，合理化自己表現。行程最後一站是殘波岬燈塔，樓主打算欣賞日落，大媽聲稱燈塔開到下午4時半，樓主問可否4時到達，大媽聲稱可以，但去到已經關門，樓主此時才知道大部份景點提前1小時至1.5小時關門，不容許其他人進入，換言之，又錯過1個景點。

國際通是日本沖繩縣那霸市最繁華的商業街。（一般財團法人沖繩觀光會議局官方網站圖片）

玩完1日行程後，樓主預約1間位於國際通的燒肉舖，並向大媽提供預約地址，由於包車包到傍晚6時半，但偏偏塞車，大媽叫她們下車，樓主2母女唯有下車步行，但一下車已經覺得身處的街道不似國際通，而且店舖位於3樓，只能硬住頭皮向職員核對資料，發現原來是另1間分店，需要再步行5分鐘才抵達，樓主不再與大媽理論，和母親自行前往。

國際通附近都有不少店舖林立。（一般財團法人沖繩觀光會議局官方網站圖片）

樓主批評大媽「好自我中心好硬頸」，全程沒有道歉，覺得是次包車服務「勁唔抵，勁嬲」，認為乘搭的士或聘請日本司機包車可能會更好，「起碼知個地址點唔啱法，可以同店家溝通到，又熟啲景點知幾時閂」，慨嘆「下次都唔知仲包唔包車」。

多名網民留言指「日本就自駕遊好過啦」、「學好手車去自駕遊」、「你呢個情況梗係同包車公司講啦」、「沖繩的士好過，唔係太貴」、「慘，下次一係自己揸一係揀返日文司機」。

（連登討論區）