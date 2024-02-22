女生服安眠藥飲啤酒　稱昏睡9小時遭性侵　男子上訴1原因裁決逆轉

台灣1名男子被指乘人之危，趁1名女生服安眠藥及飲啤酒後半睡半醒之際，對她性侵得逞，但男子辯稱得到女生同意，而事後更已付款。被告在一審被法官裁定罪成，判處監禁3年10個月，他不服提出上訴；二審法官認為，女生服用半顆安眠藥，過了9小時後身體仍然「無力」，因而遭到性侵，說法和醫學臨床情況不符，改判被告無罪。



女生指控服用安眠藥昏睡9小時，其間遭男網民性侵。（示意圖/Getty Images）

案件發生在台南，根據判決書，1名郭姓男子前年4月9日凌晨2時許，透過instagram相約1名女生前往汽車旅館，同時表示會支付8,000新台幣（約2,000港元），明顯是想有進一步行動。

女生在庭上指出，她當時表明已經服用半顆「宜眠安錠」（Imovane），不勝藥力想休息，郭男卻表示「累了你睡沒關係，時間照算」，甚至稱「不會勉強你做任何事」，但詢問「妳可以讓我抱嗎？」，女生回覆「這樣有點危險」，但由於缺錢，所以答應應約，並在旅館見面。

郭姓男子被控性侵涉事女生。（示意圖/Getty Images）

雙方當時飲酒聊天，女生聲稱服藥再加上喝了啤酒，全身無力無法反抗，郭男翌日上午大約10時對她性侵。惟郭男在庭上主張雙方約好進行性交易，他更先付5,000新台幣（約2,000港元），但女生指控郭男玩遊戲時，借了4,000新台幣（約1,000港元）不還錢，事後更將她封鎖。

案件一審提堂，法官檢視雙方對話紀錄，女生一度詢問前往陪酒算不算兼職，郭男沒有提及性交易字眼，反而回答「算傳播吧」，意即純粹陪酒助興，相信事件不涉及性交易，裁定趁機性交罪成，判處郭男3年10個月有期徒刑。

案件經二審後，法官改判郭男無罪。（示意圖/Getty Images）

郭男不服上訴，高等法院高雄分院法官考慮女生口供，她稱因患有憂鬱症，所以服用醫院開出的安眠藥「宜眠安錠」，但醫生指服藥後約1.5小時至2小時，會達到最高血中濃度，大約5小時後藥力會開始減弱，但案中女生服藥9小時，仍然無法控制身體或肌肉呈現無力，在醫學上比較罕見，二審法官認為女生說法可疑，根據無罪推定原則而改判被告無罪。

（綜合）