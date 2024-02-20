女生遭性侵「下體無撕裂傷」被質疑　怒斥：他就小啊！　判決是…

沒有受傷就沒有性侵？台灣1名女生與紀姓男子相約看電影，結束後紀男硬闖香閨性侵得逞。女生事後提告，詎料紀男以女生驗傷結果顯示「下體無撕裂傷」為由，辯稱是雙方合法性交，讓女生相當氣憤，怒斥：「他就小，我能怎麼辦？」最終一審憑女生體內DNA及錄音證據，判紀男3年10個月刑期；紀男不服上訴到最高法院被駁回，全案定讞。



台灣1名女生被性侵後，因「下體沒有撕傷」被質疑。（示意圖／gettyimages）

綜合台灣媒體報道，事發2021年4月，台中女生「小美（化名）」深夜與紀男到百貨公司看午夜場電影，到翌日凌晨1時多電影散場後，紀男藉口護送小美回家，惟進入香閨後沒有離開，賴在床上不走。小美十分尷尬，打算走出房門到廚房煮麵，卻被紀男從背後拉住扯到床上壓制。

小美十分驚恐，呼喊拒絕並不斷反抗，然而紀男用言語及暴力行為威脅，加上當時家中沒有其他室友，小美擔心再反抗會危及性命，最被被性侵得逞。

紀男辯稱小美身型比他高大，他不可能壓制小美，而且小美驗傷報告顯示「下體沒有撕裂傷」，故不可能是性侵。（示意圖／gettyimages）

小美事後報警驗傷提告。不過紀男辯稱小美身型比他高大，他不可能壓制小美，而且小美驗傷報告顯示「下體沒有撕裂傷」，故不可能是性侵。紀男強調，2人是合法性交，質疑小美是吃醋他還跟別人約會，才會誣告他性侵報復。

小美聞言相當氣憤，直斥：「我只能說，有時候對方（下體）就是比較小，我沒有撕裂傷，我能怎麼辦呢？」她又指出，自己下體深處驗出紀男DNA，反問：「裏面就是有驗到他的DNA，難道是我自己弄的嗎？」

小美續說，她被性侵當下已表達強烈報警念頭，但反抗過程中撞到頭，身體不適，才沒有立刻報警，加上紀男話語間避重就輕，難以錄到什麼關鍵證據。

法官不採信紀男說法，依強制性交罪判3年10月有期徒刑。（示意圖／gettyimages）

台中地院法官審理後表示，小美錄音證據錄到紀男犯案後道歉「對不起，妳不要生氣」，而且小美報警提告後，紀男曾打電話求情，顯示他已違反女方意願，因此不採信紀男說法，依強制性交罪判3年10月有期徒刑。

紀男不服上訴到二審，二審駁回後再上訴到最高法院，最終最高法院仍然駁回紀男請求，全案定讞。