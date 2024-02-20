牛角放題$288/2位　食客剩大量食物極浪費　老闆黃傑龍撐職員罰款

食放題或自助餐切忌「眼闊肚窄」，做「大嘥鬼」浪費食物！光顧敘福樓旗下的日式燒肉放題專門店「牛角日本燒肉專門店」，近日推出半自助餐放題288元2位，吸引不少人光顧，惟有食客發現鄰桌顧客結帳後，剩下10多碟沒有燒過的牛肉和豬肉，每碟份量不少，另有其他食物和數杯只是飲了一半的飲料。食客見狀便詢問職員有否對該顧客罰錢，但對方無奈表示沒有，甚至慨嘆「罰完佢一陣，同公司投訴職員態度差，最後錯嘅都係職員」。

大量食物放枱面的相片在網上瘋傳，引來不少網民留言怒斥「好大嘥」、「無衣食」、「支持牛角對浪費食物的顧客罰款」，連敘福樓主席及行政總裁黃傑龍都發文回應，憶述10多年前巡舖亦曾發現浪費食物情況，於是推出「紅綠卡」制度，顧客埋單時沒有浪費食物，就會獲得1張，下次消費可減10元，每派出1張，集團就捐5元給環保團體，自此以後每年捐出數十萬元，浪費食物情況明顯減少。黃同時重申如果有食客過份浪費，「鼓勵同事專業地同客人講要收返每克20元」，而且影相和進行其他紀錄，強調絕對唔會「最後錯嘅都係職員」，反而會向員工致敬，「專業地履行職責，保護公司保護地球」。



黃傑龍因應食客浪費食物情況，推出「紅綠卡」制度，只要食客埋單時沒有浪費食物，就會獲得1張，下次消費減10元。（facebook專頁「黃傑龍 Simon - 窮富翁 好人好事」圖片）

近日有網民投稿至facebook專頁「西店Hi客之道 Hispitality Secret」，稱早前光顧「牛角」，見到鄰桌食客結帳時情況，可見對方食剩10數碟完全沒有燒過的牛肉和豬肉，每碟肉都是一疊疊 ，明顯份量不少，另有2碗粟米和蔬菜，數杯飲料都是飲了一半。

當時有1名男職員前來收拾，投稿人詢問有否向涉事食客罰錢，但男職員無奈回答「冇得罰㗎，罰完佢一陣又同公司投訴返佢（職員）態度差，最後錯嘅都係職員」，投稿人明白男職員的感受，批評涉事食客浪費食物。

黃傑龍表示，如果有客人過分不合理地浪費食物，鼓勵同事專業地同客人解釋要收取每克20元，同事可以影相和進行其他紀錄。（資料圖片）

帖文引來其他網民留言，大家深有同感，甚至引來敘福樓主席及行政總裁黃傑龍的注意，在個人facebook帖戶引用「西店Hi客之道 Hispitality Secret」專頁的內容，又發出帖文回應事件，憶述自己10多年有天巡舖，在樂富分店親眼見到1枱客人一家四口結帳，枱面浪費的食物根本足以餵飽4人，黃坦言當晚難以入眠，認為「做放題生意，如果咁樣浪費食物，實在太唔環保」。

2天後，黃傑龍設計出1個方案，簡稱「紅綠卡」，只要食客埋單時，完全食光所有食物，就會獲得1張，下次消費時可以減收10元，最重要的是每派出1張卡，集團就會捐5元給環保團體繼續推動環保，自此以後10幾年來每年都有數十萬元捐給不同環保團體，浪費都明顯減少，黃亦親眼見過有母親向子女或者朋友之間表示，「你再叫就食得晒先好叫呀，唔使叫我嗰份了」。

黃傑龍指出如果食客食剩普通份量，公司不會按照條款收取每克20元。（牛角圖片）

至於涉事帖文，黃指出沒有浪費食物就當然最好，但如果正常食剩普通份量，都只會取不到綠卡，並不會按照條款收取每克20元。不過黃多年前和管理層討論過，如果有客人過分不合理地浪費食物，鼓勵同事專業地同客人解釋要收取每克20元，同事可以影相和進行其他紀錄，絕對不會存在「最後錯嘅都係職員」的情況，黃反而會向員工致敬，專業履行職責，保護公司和地球。

其他網民紛紛在黃傑龍的帖文留言，「支持嚴格執行浪費食物的條款」、「很喜歡正面教育客人，品格教育軟硬兼施」、「支持你迅速回應事件，並且令人明白到亂浪費食物真係要罰」、「咁大量浪費食物不可原諒」。

（綜合）