餐廳拒派賣剩食物寧願全倒掉　惜食港女斥職員浪費　1句反惹批評

惜食減廢本是美德，但不能強行要求他人跟隨實行。有港女為了推廣惜食風氣，不時到餐廳索取賣剩食物轉贈有需要人士，不過早前她到一餐廳索取剩食時，遭洗碗職員以「影響生意」為由拒絕送出，對方更在她面前倒掉全部剩食。港女事後發文大罵餐廳職員浪費，惟她回應網民留言時曾批評對方身份為洗碗工人，反而惹來批評，認為其惜食行為本屬好事，但亦不能要求他人認同及配合。



有惜食港女到一餐廳索取剩食時，遭洗碗職員以「影響生意」為由拒絕送出，對方更在她面前倒掉全部剩食。（fb「食物放提 Free Food Flow」圖片）

「只是一個洗碗阿姐的行為！揸住雞毛當令箭！」該名港女為了減少浪費食物，不時到餐廳要求索取賣剩食物，同時告知網民，以便轉贈予有需要人士。早前她到了相熟餐廳再次索取剩食，並聯同1名屬同一轉贈食物群組的網民在場等候。

港女指，當時餐廳老闆並不在場，而1名負責洗碗的職員得知她的來意，堅持拒絕送出剩食，表示「唔應該免費畀人，否則會影響生意」，更當住她面前將食物全部倒進垃圾筒，「連我自己都冇得食！估計損失一盤茄子、一盤菜加四季豆、一盤豆腐」。

她事後特意發文，批評涉事餐廳職員浪費食物，「只是一個洗碗阿姐的行為！揸住雞毛當令箭！香港往往就係有呢啲人引致過去25年的衰敗！好嘢啊！你哋了解我的憤怒嗎？難道各位不了解我憤怒嗎？」。

為了減少浪費食物，樓主不時到餐廳要求索取賣剩食物，同時告知網民，以便轉贈予有需要人士。（fb「食物放提 Free Food Flow」圖片）

帖文引來網民討論，有人認為涉事餐廳職員損人不利己，更造成嚴重浪費，「好陰功呀，明明有人要但都被倒掉，無奈」、「大把人無得食，咁樣倒晒食物」。不過亦有網民認為難以要求餐廳必須送出剩食，「做唔做善事都要尊重人哋意願，咁同搶有乜分別？仲要出post講到好合理咁公審人」、「唔好再喺到情緒勒索、乜嘢折福，畀你係人情，唔畀你係道理，識唔識做生意係佢哋嘅事」。

港女回應網民留言時，多次表達無奈及憤怒，大嘆「香港飲食業寧願做多浪費都好過唔夠賣」，又指事發時沒有與餐廳職員爭執，「我沒有當面發火，你哋知道我EQ高」。不過她一度嘲諷餐廳職員稱「所以我係大學生，佢洗碗」，引來部份網民反批她歧視，「吓？點都好，都唔應該職業歧視阿姐洗碗喎，大學生有咩巴閉？仲話自己EQ高？」、「人哋做生意，畀錢買唔合理嗎？唔免費畀你就係錯？根本心態上重點唔係免廢，而係免費」。