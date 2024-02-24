元宵節原來係求財好日！3大生肖財源滾滾來　一種人偏財運極強

週六（24日）就是元宵節了，清水孟國際塔羅雲蔚老師指出，元宵節是個補財庫的好日子，也是求財的日子，只要天助再靠自己的努力，相信財運自然會旺旺來。



雲蔚老師指出，以下三生肖，在元宵節的財運特別旺！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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TOP 3 生肖雞

生肖雞，元宵當日，經營生意者會有極佳的人緣，能引來更多的客源。若能虔誠的敬拜土地公，將有助於穩定財務收入，也能吸引貴人的加持，尤其是能化解困境，讓諸事順利。而一般領薪的上班族，有機會得到職位的加級和薪資的提升，這樣的狀況都極為有利。

TOP 2 生肖虎

生肖虎，元宵節的前後共三天，財務機會漸漸增多。找工作者，是較為吉利的日子，能找到薪資較為滿意的工作。若有意想要創業或做生意的，這幾天的求財也較為順利。而一般的上班族，可適時的給予他人幫助，成為他人的貴人，將有機會為自己帶來不少的偏財運，做事也較能逢凶化吉。

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TOP 1 生肖狗

生肖狗，元宵節的財務機會相對較多，是個財運亨通的時刻，能為個人的事業和財富帶來了無限可能。經商做生意的，良好的人脈，為你們的生意帶來不少財務收入。靠業績獎金收入者，有機會得到更多訂單，成功機會也增加許多。此時，也有機會得到更多的名聲，可藉機打響名號，是個名利雙收的好日子。

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