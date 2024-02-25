去台灣麥當勞等點餐等10分鐘無人理　男食客出這1招　職員秒幫手

食肆不時推出優惠券，吸引食客光顧。台北1名男子想使用麥當勞兌換券，但必須前往櫃檯使用，於是前往櫃檯，向職員表示需要使用兌換券，但職員指「要等一下才能幫我（男子）點」，但等10分鐘都無人幫他點餐。男子等到極不耐煩，而且「等太久了，腳好酸」，直接將櫈搬到櫃檯前面坐下翹腳等候，職員見狀立即向他提供服務。網民笑言「搬椅子，我笑了」、「笑死，直接在櫃台投訴啊」、「讚，就是需要你這種人才挫挫台灣麥當勞銳氣」。



樓主等了10分鐘，但都無人幫他點餐，於是直接將櫈搬到櫃檯前面，坐下翹腳等候，職員見狀立即向他提供服務。（批踢踢實業坊圖片）

樓主在「批踢踢實業坊」發文表示，自己持有麥當勞兌換券，擔心使用點餐機「隨便亂按會有發票問題」，進入南京東路分店時，選擇到櫃檯表示要使用兌換券，但職員指「要等一下才能幫我（樓主）點」，樓主願意等候。

台男日前到當地麥當勞點餐時，等了10分鐘都無職員幫忙。（示意圖／unsplash@visual karsa）

結果等了10分鐘，仍然無人為樓主點餐。樓主當時認為「我可以自己走進去幫自己點嗎？好躁喔！」，加上站得太久，雙腳感到不適，於是將櫈搬到櫃檯前面坐下翹腳等候，甚至自拍當時情況，職員立即向樓主提供服務，最終順利結帳。

多名網民笑言「搬椅子，我笑了」、「笑死，直接在櫃檯投訴啊」、「讚，就是需要你這種人才挫挫台灣麥當勞銳氣」、「你很帥耶，我喜歡」、「你太晚搬來坐了，腳一定很酸」、「有創意」。

（批踢踢實業坊）