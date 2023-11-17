狗眼看人低？客人點外賣備註寫「放着可以滾」　網民怒轟沒家教

職業從來沒有貴賤之分，各行各業都應受尊重！日前台灣有途人看見有外賣員的電單車停泊路邊，後方保溫袋張貼了某位客人備註「你放着可以滾了」，相當無禮，於是分享到社交平台，希望以此提醒自己不要變成像對方般的「奧客（西客）」。事後網民都為外賣員感不值，怒斥客人沒家教，「是有多低端才會靠羞辱外送員獲得成就感」、「不怕住處被知曉、餐點被加料呀？」；惟有留言覺得事件不能只看表面，猜測會否雙方早有爭執，客人才如此氣憤。



台灣有外賣員電單車上列印並貼上某位客人備註「你放着可以滾了」，相當無禮。（FB「路上觀察學院」圖片）

該路人在facebook群組「路上觀察學院」發帖，表示「許小姐這樣不行喔」。從他上載的圖片所見，有相信屬於外賣員的電單車上掛有個類似保溫袋子，不過後方就列印某位客人備註，對方姓許，並稱「你放着可以滾了」，態度極為差劣。樓主補充，發文原意並不是想要撻伐任何人，只是希望當「奇文共賞」而已，還有提醒自己不要變成如對方般的「奧客」。

網民怒斥該客人沒家教，「好沒水準的客人」、「是有多低端才會靠羞辱外送員獲得成就感」、「這種就不要送了，給她餓」，同時可憐外賣員白白受氣，「外送員沒欠妳」、「把外送員當出氣筒真的何其無辜啊」、「不體諒別人的辛苦，還糟蹋別人的心情」。亦有人指對方不知死活，「不怕住處被知曉、餐點被加料？」、「前同事做吃的，跟我說過曾經有個奧客對服務生非常不禮貌、挑三揀四，廚房做好他的牛排，先丟地上踩兩腳再夾起端給他吃」。

不過亦有留言猜測會否是另有內情，「會不會上1句是：『妳的餐點到了，滾下來拿』」、「我想知道他們前面的對話，是不是有發生什麼衝突，許小姐才會這麼氣」；有人更稱「其實他們是朋友，看到是朋友送這單才講這句」。

（FB「路上觀察學院」）