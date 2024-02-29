黑的？小紅書女搭的士來回港九　回程$266貴逾1倍　索收據竟更慘…

「黑的」嚴重影響香港形象，但問題打之不絕。1名女子在小紅書大呻，日前來港，在尖沙咀海港城和灣仔1間酒店來回，分別乘搭2程的士，但去程收費110元，但回程承惠266元，女子質疑明明距離大約7公里，為何相差百多元，貴逾1.4倍左右，於是提出質問和索取收據。司機表現緊張，聲稱用完收據紙，隨便撕1張紙讓她填寫，女事主繼而下車留意紙條內容和車牌，卻發現將新買眼鏡遺留在車上，即使通知的士台和報警，但估計無法取回，慨嘆「破財消災」。網民紛紛表示，「在香港有很多專找遊客下手的的士司機，我們本地人也很無奈，歡迎你日後再次來臨香港」、「有的士司機看你們是遊客，會特地繞路多收錢」。



樓主疑被的士司機濫收車資，而且將圖中眼鏡遺留在車上。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，已有4年沒有來過香港，日前再度訪港，由灣仔1間酒店乘搭的士出發，前往尖沙咀海港城，車資110元。她買完眼鏡，由海港城返回酒店，同樣乘搭的士，雖然不知道司機有否繞路，但明明2地相距約7公里，今次車資竟要266元。

樓主對車資提出質疑並索取收據，司機表現緊張，聲稱用完收據紙，隨後撕了1張紙給樓主，並叫她自行填寫。她下車只留意紙條，一時忘了記下車牌資料，同時發現剛買的眼鏡遺留在車上，但的士馬上揚長而去。

樓主估計無法追回眼鏡。（《降魔的》電視劇照）

樓主通知的士台及報警求助，但估計「（以）司機的人品，我相信一定不會還回來的，破財消災吧」。多名網民留言表示，「在香港有很多專找遊客下手的的士司機，我們本地人也很無奈，歡迎你日後再次來臨香港」、「有的士司機看你們是遊客，會特地繞路多收錢」、「海港城去灣仔坐個天星小輪幾元過去了，地鐵也沒幾站…香港交通很方便的 ，地方不大，那麼多地鐵出口，去哪幾乎一出地鐵就是，走不了多遠」。

根據Goggle地圖和的士收費計算網站，尖沙咀海港城和樓主交代的酒店連同使用紅隧過海，距離7.2至7.4公里，如果中途沒有停車等候，的士收費大約126.4元至128.3元，但如果等候72至73分鐘，以7.4公里計算，車資高達265.1元至267元。倘若有人「兜路」加上使用紅隧過海，中途沒有停候，車程總里數要去到28公里，車資就會高達267元。

（綜合）