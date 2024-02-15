司機索價$150！小紅書女搭的士去高鐵站僅5公里路程　揚言報警但…

「黑的」嚴重影響香港形象，令到旅客有極差體驗。有內地女子在小紅書表示，日前和年幼胞妹來港1日遊，由於趕返西九高鐵站，計算好距離5公里，的士車資應該不會太高，剛巧當時只有1輛的士等客，於是上車，司機一口價150元，女子還價100元，最後司機答應。司機駕駛途中再次要求她們支付150元車資，到埗後咪錶更突然由80多元跳到130元。她揚言報警，司機氣得馬上要求她們付錢下車，她雖然態度強硬，但是不敢和對方在車上繼續爭論。網民紛紛批評「黑的是無差別的討厭」，建議她下次要記下車牌號碼，「黑的必告，報警處理，車牌號碼、時間致電999或1823」。



樓主和年幼胞妹早前到香港遊玩，品嚐美食和參觀景點。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，自己和年幼胞妹早前來港1日遊，品嚐美食和參觀景點，雖然沒有交代上車地點，但她指距離西九高鐵站只有5公里路程。由於趕住前往高鐵站，眼見當時只有1輛的士，所以她們上車。

司機聞言開價150元車資才願開車，樓主還價100元，司機答應，其間樓主留意到咪錶疑似被做了手腳，只是駕駛數分鐘，就已經跳到40元至50元。駛至一半路程時，司機再次提出離譜要求，索取150元車資，樓主拒絕即被爆粗辱罵。抵達高鐵站時，咪錶更直接由80多元跳到130元，樓主立即揚言報警，「他立刻讓我趕緊給錢滾下車，就很氣！」。

樓主誤搭「黑的」，提醒大家到埗後才爭論車資。（資料圖片）

樓主稱她因為手機快沒電而且要趕到高鐵站才上車，「原來這就是香港司機對大陸人的態度」，當刻沒有再和司機爭論下去，「因為我帶着我妹這個小孩，我雖然態度強硬但是也不敢真把別人逼急了，等下遇到那種偏激的」。她提醒女生遇到類似情況，「在車上別跟他爭論，到地方了附近有人的時候，你直接說不同意臨時加價，不然就報警」，如非必要，可以考慮乘搭港鐵等公共交通工具，會更安全。

網民紛紛批評「黑的是無差別的討厭」、「黑的必告，報警處理，車牌號碼、時間致電999或1823」、「遇到這種事情是真的破壞心情」。雖有網民提到是否涉及隧道費及行李費等問題，但認為香港的士沒有「一口價」這回事，「以後按咪錶付錢，其他安排一律拒絕」，如當下未能報警處理，也可記下車牌號碼等資料。

根據網上香港的士收費計算機，如果車程5公里，中途沒有等候時間例如等轉燈或塞車，同時沒有經過收費隧道，車資估計55.5元。

（綜合）