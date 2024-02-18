右行變轉左！的士違反道路標記　逆線亂轉彎險迎頭撞　斷到正慘了

的士亂轉彎被「斷正」？近日網上流傳1段影片，有的士司機駛至中環紅棉路時，絲毫沒有留意到地上右轉標記，竟然亂轉彎向左逆行，不過下秒就被停在對面馬路的交通警員發現並即時喝止，停下車來。影片引起網議，有網民表示「個牌點考返嚟㗎？」、「轉錯路向又咁啱遇到交警，買連贏囉！」。



有的士司機駛至中環紅棉路時，沒有留意到地上右轉標記，竟然轉彎向左。（「的士司機資訊網 Taxi」FB影片截圖）

樓主將該段長26秒的影片上傳至「的士司機資訊網 Taxi」，並留言問「邊位師兄咁大懵」。從影片可見，片主正從中環花園道轉出紅棉路，該處為單行方向，路面亦有大大個右轉道路標記，說明車輛只可向右轉彎沿紅棉路上斜，惟前方1輛紅色的士沒有遵從道路標記，竟然亂轉彎，轉左逆線行駛。

有交通警員停靠在紅棉路馬路邊，所以的士司機剛向左轉駛出路口，下秒就被站在馬路對面的交通警員喝止。而從畫面可見，的士駛出紅棉路時，險與另1輛紅的對頭相撞。涉嫌違規的的士退後停靠一旁，警員越過馬路上前處理，之後片主駛離該處，未能得知警員對的士司機的處分。

影片引起網民熱議，不少人批評司機駕駛時不看清楚路面標示，「盲嘅！地下咁X大個箭嘴都咁」、「地下咁大個箭嘴轉右，咁都可以轉咗左！只係抄牌，冇炒大鑊已經執贏」、「面都唔畀睇住都犯法，抵死有如」。亦有人表示「個牌點考返嚟㗎？」、「轉錯路向又咁啱遇到交警，買連贏囉！」。

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