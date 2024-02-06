載客的士公路逆線行駛！連遇2車險對撞　司機急煞：直頭無人之境

作為接載市民的專業司機更應注意駕駛安全！日前1段「的士逆線行駛」的影片在網上廣傳，1輛紅色的士接載着乘客，於公路上逆線而行，與另1輛汽車迎面相遇，所幸汽車及時煞停才沒有撞上。之後的士扭軚轉到另一條行車線繼續逆線行駛，結果又遇上1輛大貨車，幸對方司機及時作出反應才沒有發生意外。

大批網民留言直罵「好X危險」，亦有人建議舉報的士司機，表示「呢啲『道路炸彈』一個都不能放過」。



近日有網民於公路遇上1輛逆線行駛的紅色的士。（「馬路的事討論區」FB影片截圖）

近日，該段長約22秒的「車CAM（行車記錄器）」影片在多個交通群組廣傳。從網民上傳至「馬路的事討論區」的片段中，片主沿公路往觀塘方向行駛，其間於轉彎位時，突然遇上1輛逆線行駛的紅色的士。

的士速度頗快，所幸片主及時煞車，加上的士司機扭軚避開，偏向另一條行車線繼續逆線駛去，2車才沒有迎頭相撞。然而，該處只有2條行車線，如果不幸另一條行車線同樣有汽車駛至，後果難以想像；加上從片段中可見到，的士後座有1名白衣乘客，的士司機的行為不只對自己，也會為乘客帶來危險。

相關影片引起網民關注，不少人想知道後續情況，討論度之高亦引來片主現身，稱「我係片主，嗰一刻正常人反應，揸咗30年車嘅我一腳到底踩停」，並於留言區放出尾Cam影片。片中可見的士於另一條行車線上逆線行駛一段距離後，正面遇上1輛黃色大貨車，之後的士「淡定地」再扭軚轉回一開始的行車線繼續逆線行駛，令片主都不禁表示「佢直頭無人之境」。

大批網民留言高呼「黐X線」、「好X危險」，亦有人建議片主向相關部門舉報，並表示「嘩…真係有問題畀佢害死呀」、「呢啲『道路炸彈』一個都不能放過，唔知邊個係下個受害者」。

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