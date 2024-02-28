00後同事WhatsApp辭職被批「基本禮貌都唔識」　網民：時代唔同啦

00後「職場新仔」工作態度再引爭議！有打工仔分享，公司有位新入職的00後同事，工作僅2個月便覺得不合適，居然透過WhatsApp通訊軟件提出請辭。人事部當時強調公司不接受以此方式辭職，要求對方遞交正式文件，不過該同事質疑既然要辭職，則毋須跟從公司規矩，故被其他同事批評「連基本禮貌都唔識」。帖文引來兩極討論，有人直斥該員工「連做人都未識，學咩人返工」；不過另有留言指出時代轉變，年輕一代與上一輩處事手法或有分歧，又指「口頭辭職都有效，何況用WhatsApp」。



有00後職場新人以whatsapp提出請辭，被批「連基本禮貌都唔識」。（《氣象廳的人們》劇照）

該打工仔在香港討論區以「00後辭職竟然用whatsapp」為題發帖，指過往若然有同事辭職，一般都會發電郵作為正式通知。不過公司近期有位新入職的00後同事，工作2個月後覺得不合適，竟然以WhatsApp提出請辭。

當時人事部曾要求對方給予正式辭職文件，或電郵通知後再補交文件，並強調公司不接受WhatsApp通知辭職，有同事更背地裏指對方「連基本禮貌都唔識」。不料該00後同事覺得既然要辭職，亦有預先通知，不明為何還要跟從公司規矩辦事，樓主因而感嘆「唔做都真係大晒」。

即使被人事部要求遞交正式文件，但他覺得既然辭職則毋須跟從公司規矩。（《氣象廳的人們》劇照）

帖文掀起網民兩極討論，有人認為該員工工作態度欠佳，「真係唔知乜嘢叫規則同禮貌」、「連做人都未識，學咩人返工」、「我係資方一定接受，更加唔會俾說話佢聽，費事教精佢」、「咁佢想唔想有Reference letter（推薦信）及尾期薪水？」、「佢自己蝕底啫，WhatsApp只係用嚟公事聯絡，唔係法定文件，HR大條道理扣佢人工做代通知金，同落差評語俾佢，第日搵新工就後悔」。

雖有人批該員工處事手法，但亦有意見指「口頭辭職都有效，何況用whatsapp」。（示意圖／資料圖片）

部份人覺得「時代唔同」，「年輕一代不遵從『奴僕』思想，是互相尊重，也是新規矩」、「口頭辭職都有效，何況用WhatsApp」、「唔禮貌是一回事，但法理上絕對可以」、「公司接受老細用WhatsApp開會叫下屬做嘢，但唔接受下屬用WhatsApp通知老細，呢啲咪叫雙標」、「WhatsApp辭職已經算文明，有啲上晝返工下晝消失，打電話俾佢（被）Cut線，完全唔知佢係唔係會繼續做」。有留言指出，最理想應是先以WhatsApp作口頭通知，再補交正式實體辭職信。

（香港討論區）