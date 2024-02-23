港女日本旅遊坐JR遺行李　抱怨職員不幫忙送回　崩潰求救惹爭議

不少港人愛到日本旅遊，近日有港人與家人遊日期間乘坐日本鐵道JR，下車時驚訝發現放於車廂中的行李不知所終，聯繫車站後竟被告知行李出現在其他車站。因帶着一家大小，該女生希望鐵路公司幫忙將行李運往其身處的車站，遭到職員拒絕，於是崩潰發帖求助。事件引起網民熱議，有人認為看管行李是個人責任，亦有人不解為何不可讓其他大人看着孩子，自己坐車去取回行李，「自己唔睇好行李怪得邊個」、「帶住大人小朋友喎，即係唔只一個大人啦」。



有港人遊日乘坐日本鐵道JR時遺失行李，獲鐵路公司告知行李出現在其他車站。由於職員拒絕將行李運到她身處的車站，於是崩潰發帖求助。（unsplash）

該女生在Facebook群組「東京自由行旅遊情報愛分享新手討論區（東京、河口湖、輕井澤、箱根、仙台）」發帖「求救」，稱與家人遊日本，乘坐JR由輕井澤搭至上野站，下車時卻發現行李不翼而飛。她聯繫車站後竟得知行李竟莫名出現在第2個中途站，未知是否有人擅自挪走其行李。她曾向車站職員求助，希望對方將行李寄回遭拒，「車站不肯把行李送回上野畀我，帶着大人小朋友點返去？」，於是無奈發帖問網民有無辦法。

有網民將女子「求救」的帖文截圖轉載到連登討論區。（「連登討論區」圖片）

帖文引起網民留意，有人就截圖轉載至連登討論區，以「港女抱怨JR不肯送回遺失的行李」為題發帖，認為事件起因是港女沒有看管好行李，導致遺失，而JR並無責任將行李送還，又質問對方「有能力一家大小由輕井澤去上野，點解無能力去拎返件行李？」。

有連登網民留言支持樓主，認為「帶住大人小朋友喎，即係唔只一個大人啦，咁點會返唔到去？」，亦指該女生有責任看管個人物品，「就算喺香港，漏嘢喺車上通常都叫你去返佢哋office（辦公室）攞返」、「攞着數想慳返幾千日圓去中途站攞行李」；又有人推斷她是乘坐新幹線，沒有加錢預約行李放置位，才被人將行李搬下車，「新幹線要放行李位係要加錢買飛嘅，如果唔係就要放自己個位」。

但亦有網民認為女子只是無奈丟失行李向網民請教，不必過於苛責，「不過佢其實都係講返件事出嚟，你邊到睇到有抱怨」、「行李擺車頭車尾原來有人會望實全程？」。

（Facebook、連登討論區）