女子赴日旅遊私處極痛一原因被拒入急症　揭日本要入醫院有幾複雜

台灣醫療備受讚譽，尤其是到外地之後更加有感。近日有名台灣女網民發文敘述自己在日本和台灣就醫的經驗，有感而發台灣的醫療對病患真的很友好，感謝醫療人員的努力和辛勞。



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原PO在網路論壇Dcard上以「在日本急診被拒診，才發現台灣醫療多好」為題發文，表示自己赴日旅遊時得了巴氏腺囊腫，痛到走路都有困難，於是搭車前往日本當地急診就醫，然而到了門口卻被告知「婦產科急診只處理婦科緊急狀態」而被拒收，由於當時是半夜，原PO只能隔天再找診所。隔日原PO找到一家由台灣醫生開設的婦產科診所看病，醫生用針筒將囊腫膿液抽出，但因為過程沒有施打麻藥，原PO苦不堪言。

撐到回台灣後原PO前往台中榮總就醫，在門口警衛看到原PO步伐不穩便主動拿輪椅給她，進入診間後醫生問診也非常細心，每個步驟的安排都和原PO講解得非常清楚，原PO說醫生還特別注意到她在日本沒有打麻醉就直接抽針，為了讓原PO安心也安排了麻醉手術，當下原PO感覺鬆了一大口氣，「無論做什麼，醫院的SOP都相當完善，我只需要躺在床上休息，一個口令一個動作，每個人對待我都好溫柔！我當下真的覺得好感動，同時覺得醫護人員好辛苦，也很感謝台灣的醫療資源」。

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貼文下引起許多網民迴響，紛紛感謝台灣醫療人員們的辛勞，「台灣的醫生、護理師、醫療從業人員真的很好又友善，希望大家要好好珍惜這些資源，愛護台灣的醫療人員」、「去一趟國外的醫院再回來，真的會覺得台灣的醫療最好，好好愛惜醫護人員吧，不要讓其他國家羨慕的也消失了」。

也有網民解釋日本醫療的分級制度比較嚴格，所以原PO才會遇到拒收的情況，「日本醫院基本上都要診所醫生開介紹狀才可以看，所以不舒服都是跑診所」、「日本是分級醫療，你要先到診所看病，診所判斷更嚴重開轉診單才能到大醫院」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】