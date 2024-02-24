港迪士尼樂園靚仔員工Santi爆紅　小紅書女追拍照：帥過頂流男星

迪士尼樂園一直吸引一家大小入園暢玩，當中「Duffy and Friends」（達菲熊家族）一直都是樂園生招牌，引來不少人慕名而來到香港迪士尼，當中除了港人也有來自世界各地的粉絲，但最近園中竟然有真人的人氣直逼「Duffy and Friends」角色！



小紅書有不少內地女網民近日分享香港迪士尼「Duffy and Friends」的可愛圖像和影片，但竟有女粉絲「錯重點」，注意到身穿「Duffy and Friends」布偶裝員工的旁邊有更亮眼焦點，見到有外籍男員工Santi負責維持秩序，但其帥氣外表和親切態度俘虜許多入園女士，紛紛要求合照，令Santi搖身一變成為樂園另1打卡點，就連身穿布偶裝的員工都扮作不爽，即場要求女粉絲2選1，場面爆笑，充滿歡樂氣氛。小紅書女網民大讚他是「香港迪士尼最帥員工」、「真正王子」，「顏值天花板」、「帥過頂流男星」，齊齊高呼入園「很想去捕捉他」，希望能拍到合照。



不少女遊客被Santi迷倒，紛紛要求和他合照。（小紅書圖片）

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近期香港迪士尼樂園話題焦點既不是經典角色米奇老鼠（Mickey Mouse），也不是鐵甲奇俠（Iron Man）或冰雪女王艾莎（Queen Elsa），反而是真人員工Santi。

不少女網民在小紅書上分享和Santi的合照，或者刻意拍攝其工作時的情況，包括和身穿「Duffy and Friends」布偶裝的員工一同現身，由Santi維持秩序，但「Duffy and Friends」的可愛程度好像敵不過Santi的帥氣外表，就連近年新增的新成員LinaBell敵不過Santi的過人魅力。

Santi深情望住Gelatoni。（小紅書影片截圖）

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甚至有女粉絲向穿上Gelatoni布偶裝的員工表示，有帥男望住Gelatoni，Gelatoni知道女粉絲所指的是Santi，於是走近Santi擊掌問好，但同時扮作不爽，要求女粉絲2選1，回答誰人更帥。女粉絲則非常誠實，直接表達出「小孩子才做選擇」的意願，即場笑言「我係成年人嚟嘅，所以我2個都要」，令到Santi和Gelatoni握手言和，但Gelatoni仍然不滿，向Santi告狀慘變第二帥，簡直「氣死貓貓了」。

不少女粉絲要求與Santi合照。（小紅書圖片）

Santi一直用英語和遊客交流，當女遊客要求和他合照時，他通常來者不拒，但有女粉絲拍片，用英語要求合照時，由於他當時帶住卡通人物，要負責為遊客拍照，所以便禮貌地婉拒，盡顯其專業待客的一面。

多名女網民在小紅書大讚Santi是「香港迪士尼最帥員工」、「真正王子」、「他好帥」、「LinaBell沒吸引到我，後面的帥哥工作人員（Santi）吸引我了」、「人帥真好」。

（小紅書）