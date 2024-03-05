女生獨遊泰國！深夜行回酒店感不安　買香腸僱3流浪狗保鑣秒安心

女生獨自出遊，的確要時刻提高警覺！內地有女生就分享早前獨自前往泰國旅遊的經歷，指她因為擔心回酒店路程太僻靜，又看見街上有不少流浪狗，她便靈機一動想到「僱用」狗保鑣，買來香腸作為「報酬」。最令她訝異的是，原來泰國流浪狗有分幫派和地盤，因此她回酒店路上合共更換了3隻狗保鑣，惹來網民笑稱，「不內卷（內部過度競爭），大家都有吃的」、「狗狗保鑣接力賽！」。



有內地女生獨自前往泰國旅遊，深夜聘用流浪狗「保鑣」護送返酒店。（小紅書圖片）

該女生在小紅書以「在泰國僱狗送我回酒店」為題發帖，並上載多張圖片，指她早前獨遊泰國，某天晚上打算回酒店時，覺得路上荒涼所以感到不安，雖然路上不時有摩托車經過，但都不知對方好人與否。由於泰國有不少流浪狗，她忽發奇想決定「僱用」牠們當保鑣，並到便利店購買1袋香腸，作為給保鑣大哥們的「報酬」。

不過讓她意外的是，原來泰國流浪狗有分「幫派」，每隻都有自己的地盤。她表示，首位「保鑣」是隻小黑狗，給牠吃了烤香腸後，獲對方陪同走到便利店對面的街道，然後牠便停下；於是她繼續拿出香腸，成功僱用第二位「保鑣」小黃狗，小黃狗一路走，她就一路餵，直至某轉角處，牠便停下腳步不願前進。

當樓主經過轉角處後，幸運遇到第三位「保鑣」，另一隻小黑狗。她如是拿出香腸餵食，小黑一直陪她走回酒店，到達時便將剩下香腸全都餵給酒店門外的流浪狗。她還驚訝指，「回房間開窗看，（小黑狗）還趴在我窗戶底下」。

帖文引來網民大讚流浪狗聰明，「汪汪隊立大功！」、「好可愛，更覺得現在都是狗好人壞」、「果然包包裏需要備點糧啊，誰不要Police dog啊」、「狗狗保鑣接力賽！」，又笑稱「你看不內卷（內部過度競爭），大家都有吃的」、「狗：『有生意大家一起做，客源共享』」、「狗：『跨區是另一個價錢喔親』」。

亦有人分享其他「幫派」，「我想起以前村裏的狗，別人經過牠的地盤才叫」、「我家住大學旁邊，有一天散步碰到一隻阿黃還有一隻阿黑，我媽說我們現在走的地方是阿黃的，走過前面那個商店就是阿黑的，之前有一次兩隻狗忘了是誰越界就打了一頓」、「我們小區貓貓都有自己的地盤，一般一兩棟樓，其他戰鬥力比較差的貓貓只能共享花園」。

（小紅書）