腸粉每碟$51！港女批屯門酒家貴：難怪港人北上消費　遭網民圍攻

香港物價高企，外出飲茶動輒數百元。1名港女在網上大呻，年初七（2月16日）到屯門1間酒家飲茶，點心價錢由約35至55元不等，其帳單就顯示腸粉每碟索價51元；上湯煎粉果要55元，她不禁慨嘆「呢個價錢唔怪得咁多人北上消費」。有男網民則另開帖文截圖批評該港女「食嘢前唔睇價錢」，上載收據照片擺明刷存在感，其他網民留言認為該酒樓價錢正常，「呢間差唔多啦」、「一分錢一分貨，好食」、「貴從來都唔係人哋嘅問題，而係自己嘅問題」，疑因未獲網民認同，港女疑事後刪除帖文。



網民截圖批評港女「食嘢前唔睇價錢」。（facebook群組「真.屯門友」圖片）

樓主早前在facebook群組「真.屯門友」上載1張屯門酒家收據，指出她年初七（16日）早上到該間酒家飲茶，點心動軛數十元，最平的是安蝦鹹水角，2份索價71.6元，即每份35.8元，而腸粉則每碟51元，鮮肉小籠包和上湯煎粉果也是每份55元，收據顯示總共有11款食品共有15份，帳面總額是756元，但未知是否要收茶錢或加一，樓主慨嘆「呢個價錢唔怪得咁多人北上消費」。

但帖文即被其他網民截圖，另開帖文批評「食嘢前唔睇價錢」，懷疑港女上載收據照片來刷存在感，其他網民留言指「呢間差唔多啦」、「一分錢一分貨，好食」、「貴從來都唔係人哋嘅問題，而係自己嘅問題」、「你食完先知價錢嘅咩？」、「價錢又唔睇，假期又點咁多點心，食完先話貴？」，港女懷疑事後刪除自己發出的帖文。

（facebook群組「真.屯門友」）