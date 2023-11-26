天價饅頭？6個饅頭115元貴5倍　食客質問反被店員狂寸　真相竟是…

買東西真的要看清楚賬單。新加坡1名男子於當地食店買辣椒蟹及饅頭外賣，饅頭原本是3元（新加坡元，下同，約17港元）5個，但男子結帳時發現6個饅頭竟收取19.8元（約115港元）！男子被「天價饅頭」嚇了一跳，於是趕緊取消訂單，並向女店員查詢，沒想到卻被諷「其他顧客都能接受，沒有任何投訴」。原來女店員為新入職員工，由於不熟悉電腦下單系統而落錯單引起事件，之後已因承擔不了壓力主動辭職。而據男子所言，涉事食店已非首次收錯錢。



新加坡1名男子於當地食店買辣椒蟹及饅頭外賣，結帳時發現6個饅頭竟收取19.8元（約115港元）。（GettyImages）

綜合新加坡媒體報道，事主卓先生（33歲）於本月9日到當地食店購買價值38元（約220港元）的辣椒蟹外賣，並另加2份白飯及饅頭。他表示，雖然餐單上列明饅頭最少必須買5個，但女店員卻表示最少要買6個。儘管卓先生感到疑惑，但還是同意購買6個。

不過，結帳後卓先生發現所有食物連同外賣餐盒的總收費為58.3元（約340港元），當中6個饅頭就被收了19.8元（約115港元），平均每個連打包盒要價3.3元（約19.2港元）。卓先生表示自己「從未吃過這麼貴的饅頭」，於是決定取消下單。當時女店員同意退款，不過在卓先生詢問售價與餐單不一時，女店員就指其他食客均沒有意見，「女員工卻嗆說其他顧客都能接受，沒有任何投訴，稱價格就是如此，但事後會詢問上司」。

事後，卓先生發現該店出售的1份饅頭其實就是5個裝，而女店員不只是弄錯了數量，還在下單時將「6個饅頭」錯誤輸入成「6份饅頭」，於是收費足足貴了6倍。

而46歲食店樓面負責人黃女士表示，涉事女店員20多歲，是新入職員工，對下單系統尚未熟悉，「她不知道我們的系統已經設定好（1份饅頭3元新加坡元），才會輸入錯的價格」。事後店方本打算發出警告信，但女店員因承受太多壓力，已主動辭職。黃女士又強調，食店宗旨是「員工一定不能對顧客無禮」。

卓先生向當地傳媒展示收據及餐單。（「Shin Min Daily News 新明日報」FB圖片）

事實上，卓先生已非首次在店內遇上收費出錯，他於本月2日時就曾到店內購買價值12元（約70港元）的炒飯，連同外賣盒應收取13元（約75.7港元），卻最終被收取14元（約81.5港元）。之後網上謠傳指卓先生不滿被多收1個外賣盒價錢，曾要脅店方會將事情鬧大，甚至指店方覺得卓先生言行具威脅性所以報警。

卓先生在接受當地傳媒採訪時「闢謠」，稱「我的意思被扭曲了」，他強調不會因為區區1元將事情鬧得人盡皆知，也並非想勒索取得好處。他透露「天價饅頭」事件後曾聯繫食店老闆，表示希望店方採取行動或將該名女店員調到其他分店，是因為擔心涉事分店所處街區有不少長者，擔心女店員一直犯錯會有更多人遭殃。他亦不曾要求女店員辭職，至於公開事件只是希望避免其他受害者出現。

至於食店負責人黃女士就指，店內目前已調派有經驗員工幫忙，避免同類事件再次發生，而事件曝光後，生意也沒有受影響，亦沒有食客作出類似投訴。