天價海鮮餐！9人用餐埋單$2萬疑劏客　這蟹收$4500　網民反指合理

又有天價餐單？有食客於網上發文，指一行9人到澳門1間海鮮火鍋店吃飯，點了阿拉斯加蟹、波士頓龍蝦、鮑魚、生蠔等，埋單計數竟被收取20,451元（澳門元，下同，澳門商戶一般以1：1收取港元），質疑是否「劏客」，「只喝十幾瓶啤酒，沒有高價紅酒或貴州茅台，是否太誇張？」。

天價賬單引來網民熱議，有人認出涉事海鮮火鍋店是澳門名店，形容是「專殺水魚」；但有大批網民認為店舖明碼實價，價格也不算昂貴，尤其是食客點了「阿拉斯加蟹」及「加拿大象拔蚌」已接近7,000元，「明碼實價架喏！嫌貴點解一開始仲要食？食完又呢樣又嗰樣！肉酸呀！」、「你出去叫得呢啲海鮮就預咗，正常價，冇問題」、「曬命？」。



吃海鮮火鍋，收費多少才合理？示意圖。（資料圖片）

該食客於Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」上載賬單，指「9個人吃兩萬元，只喝十幾瓶啤酒，沒有高價紅酒或貴州茅台，是否太誇張？最貴是阿拉斯加蟹」。

從賬單見到，該店舖是海鮮火鍋店，光顧日期是上周五（6月16日），埋單總計20,451元。細看賬單，最貴的是「阿拉斯加蟹」，100両即約6斤零4両，盛惠4,609元，金額已佔整張賬單約四分之一；其次是加拿大象拔蚌，40.6両索價2,152元，再加上35.6両「泰國尿蝦」1,638元、63両「波士頓龍蝦」1,260元、19.6両「生猛黑邊鮑魚」1,078元元）、2窩「濃湯花膠走地雞（半隻）」1,196元等貴價海鮮，金額已近1.2萬元，即已佔整張賬單六成。

從賬單見到，除了「阿拉斯加蟹」，樓主還點了多款貴價海鮮及肥牛。（Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」）

除了貴價海鮮，他們另點了「美國特級肥牛」、「日本雪花和牛」、1個518元的靜岡蜜瓜，10支共160元的蒸餾水等，單計食物及飲品收費為18,592元，連同10%服務費便達20,451元。

「天價賬單」引來網民熱議，大部份網民卻都認為不算貴，「澳門每人食兩千多啲, 有幾誇張？」、「其實9個人兩皮幾食咁多嘢算係咁上下」、「一人除開先兩千頭食咁多海鮮，入門Omakase價，仲想點？Post出嚟唔怕俾人笑」、「人哋明碼實價㗎喎！嫌貴點解一開始仲要食？食完又呢樣又個樣！肉酸呀！」、「原來有人肉赤，又話人哋貴。遊客生意必會開大刀，你人又多，又要叫貴嘢，當然要付這個價錢。好合理，無呃人！」。

「天價賬單」引來網民熱議，大部份人都認為不算貴。（Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」）

另有人質疑樓主實際上是「曬命」，「真唔知價定曬命？」、「食得咁豪，就唔好講價錢啦」。