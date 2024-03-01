9歲仔花$16萬打賞遊戲直播主！父爆嬲促退款　法院1原因判還七成

孩子出錯家長也有責任！內地有9歲男童在短短兩周內，偷用父親微信支付打賞遊戲直播主14萬多人民幣（約16萬港元，下同），氣得父親申請退款，被拒後向法院提告。法院早前公布判決，指男童行為雖然屬無效民事法律行為，但家長對未成年子女使用電子產品須履行監護職責，父親須負一定程度責任；經調解，涉事遊戲平台須返還七成打賞予父親。



法院指小周父親未有履行監護職責，同時未能妥善保管自己的手機及支付密碼，致使小周借機購買虛擬幣打賞，存在一定過錯。（《我和父親的Final Fantasy XIV》劇照）

綜合內地媒體報道，9歲男童小周與父親逛超市，看着父親付款，便偷偷記住父親微信支付密碼。去年5月，小周開始使用父親手機，偷偷在視頻科技公司註冊帳號後，多次在該平台刷視頻。去年10月底，小周在該平台玩彈珠遊戲，看着遊戲主播妙語連珠技巧高超，被深深吸引，於是在父親不知情下，於短短14天內利用父親手機向該平台充值56次，分別以1,688人民幣（約1,800港元）、3,000人民幣（約3,300港元）、5000人民幣（約5,400港元）及8,888人民幣（約9,700港元）等購買虛擬貨幣打賞，合共使了14萬多人民幣。

9歲男童用14萬多人民幣打賞遊戲直播主，父親得悉後提告，要求提供遊戲的平台退款。（《我和父親的Final Fantasy XIV》劇照）

小周父親發現後，氣得責備小周，再向平台申請退款，但未能成功，遂向法院提出訴訟，要求該平台退回充值金額14萬多人民幣。

法院認為小周利用父親手機打賞，而小周打賞時只有9歲，該行為應屬無效民事法律行為，但家長應管理未成年子女使用電子產品，在日常生活中履行監護職責，對自己手機以及各種支付帳號、密碼有保管義務。

法院續指，小周父親未有履行監護職責，同時未能妥善保管自己手機及支付密碼，致使小周借機購買虛擬幣打賞，認為小周父親也存在一定過錯。最終經調解，雙方達成協議，由涉事平台退還充值金額70％，即10萬餘人民幣（約11萬港元）予小周父親。