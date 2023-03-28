街頭MMA｜人妻不滿丈夫花8.3萬打賞女主播　當街教訓「打到斷棍」

直播主「被打賞」屢見不鮮，但發展到「被打」就甚是罕見了！日前，四川1名人妻發現從不願在自己及孩子身上花錢的丈夫，竟然花了7.3萬元人民幣（約8.3萬港元）打賞女主播，於是趁他們線下會面時拿着長杆出現，當街「教訓」他們。人妻不但狠揪着女主播的頭髮，又用棍打丈夫，甚至連棍都打斷了還不願撒手，最終以途人上前阻止作結。



四川有人妻發現丈夫在線上打賞了主播總共7.3萬元（約8.3萬港元），頓時氣急敗壞，趁他們線下會面時拿着長杆出現，當街「教訓」他們。圖右為女事主，圖左為女主播。（微博影片截圖）

綜合內地媒體報道，3月23日，四川南江縣有女子當街「棒打老公和女主播」，怒斥丈夫「打賞」了7.3萬元（約8.3萬港元），事件被圍觀民眾拍下並上傳到網上。

從影片可見，一行人先是在餐廳內發生爭執，女事主身穿桃紅色上衣、手執白色幼長杆，斥責身穿黑色長大衣的女主播在網上求打賞，要人「刷煙花、刷保時捷」，然後憤怒地揪着女主播頭髮。女子的丈夫不發一言並嘗試拉開她，她氣憤不已，怒斥丈夫本月已經給了女主播1.6萬元人民幣（約1.8萬港元）的「賞錢」，並指線上總額已達7.3萬人民幣，懷疑線下支出更多。

女子續稱丈夫忽略家庭，卻把錢都花在女主播身上，「你沒給娃兒買過1塊錢的東西，沒給我買過1000塊錢的東西，我一天上班掙錢，卻被你玩盡」，更直言「你們真是讓我鬱悶死」，說到激動處還抬腿一腳把老公踢開。

之後，丈夫護着女主播走到店外，眾人轉移「戰場」。女子用手上的白色長杆狠狠地打在丈夫身上，長杆應聲折斷，有1名中年男子上前阻止亦被牽連，被女子打了好幾拳。之後女子拾起地上一截斷棍，繼續擊打丈夫，他眼鏡碎裂，頭部流血。之後有數名中年男子制止女子，據知他們與事主並不認識，只是餐廳食客及熱心途人。

即睇經過：

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事後警方證實有打鬥事件發生，目前正積極處理該案。而網民就普遍體諒女子打丈夫，「揍得輕了」、「聽著好像還不是男的自己掙的錢」、「人家的家庭事，幾個老男人護他幹嘛？」。不過就着女主播被打是否冤枉一事，網民就各有看法，「主播何錯之有？」、「她也是工作需要」、「都線下見面了，還不該打嗎？」。

（綜合）