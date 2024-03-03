內地客激讚港人有禮貌　街上1舉動盡顯人情味　3句話港人最常說？

禮多人不怪！有內地客近日在小紅書發帖，大讚香港人很有禮貌，指港人除了「不小心擋到路或碰撞到，會說Sorry（對不起）」外，更舉例指如路人讓路或問路後、侍應在顧客點餐後、以及店員在顧客買完東西後，統統都會說「Thank You（謝謝）」。樓主更重點說明，每次在街上拍照時，有機會「攝鏡」的途人都會等待她拍完照才「過鏡」，激讚香港充滿人情味。不少網民也同意港人很有禮貌，還歸納出3句港人最愛說的話，包括「唔該晒、Sorry（對不起）、Excuse me（不好意思）」。



有網民於小紅書列出港人常說的３句說話。（資料圖片）

樓主近日於小紅書以標題「今天香港人給我留下的印象」發帖，盛讚香港人很有禮貌，指港人在不小心擋路時，會說對不起；另舉了5個例子分享她遊港時所遇到過的禮貌經歷：「不小心撞到會說對不起」、「讓路會說謝謝」、「點餐結束」、「侍應會說謝謝」、「買完東西店員會說謝謝」、「問完路會說謝謝」。此外，樓主亦有講出她覺得十分重要的「禮貌行為」，即在街上拍照時，有可能「入鏡」的途人會等待她拍完照才繼續前行，更標明「不是1次2次，是次次」，故覺得香港是個充滿人情味的地方。

樓主覺得香港人很有禮貌，更指香港是個充滿人情味的地方。（小紅書圖片）

帖文被不少網民贊同，有人舉例「港鐵內不小心碰到會互相致歉，大家都有一種邊界感。」，指很喜歡香港這份社會氛圍；同時反指如在內地發生同樣情況的話，內地人會當沒事發生過。

此外，有位網民歸納了香港人最常說的3句說話：「唔該晒、Sorry（對不起）、Excuse me（不好意思）」，笑言香港無論男女老少都常常掛着這3句話。

（小紅書）