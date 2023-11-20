禮貌乘客落巴士講句「謝謝」竟被大罵　網民：司機唔係服務性行業

下巴士時對司機說聲謝謝，還被兇「莫名其妙」？



一位網友搭巴士下車時都會跟司機說聲「謝謝」，唯獨在日前被司機罵，網友心想以後還要說謝謝嗎？

大家落車又會唔會同司機講「唔該」？睇睇網民意見：

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原po在Dcard貼文說，他每天都搭乘巴士上下班，從前門上下車時都會順口跟司機說聲謝謝。

「謝謝」的目的純粹是「謝謝司機讓我順利到站，雖然開車本來就是巴士司機們的工作，但覺得他們真的很辛苦，所以才會跟他們表達謝意」，不是為了得到他們的回覆或什麼。

就在日前下巴士時，照例跟巴士司機說聲謝謝，對方不知怎麼大暴怒，用很兇很不耐煩的語氣說：「講什麼謝謝？謝謝就不用講啊！莫名其妙！」

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原po整個人大傻眼，當場覺得很尷尬，因為全車的乘客都往司機這個方向看。

原po心想，搭巴士那麼多年：「第一次因為跟司機說了謝謝被罵，這樣以後搭巴士到底還要不要說謝謝？」

網友們看完貼文內容，多數留言挺原po表示，「你沒有錯，你的出發點也是對的，你發自內心感謝為你服務的人」、「他少了你真心送他的福報罷了，沒事，別在意」、「我也是司機，謝謝你」。

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有網友說，「可能更年期到了吧」、「哪裡的巴士啊，這麼可怕」、「司機是覺得被歧視了吧，但其實會有這種心態，他就是最歧視自己的人」、「那就如他所願投訴囉」。

也有人說，「我去澳洲遊學過，那裡下巴士幾乎每個人都會說謝謝」，有人附和說，「我也是下車會說謝謝的人」、「你講謝謝沒有錯，不過巴士不是服務業，是運輸業。提供某種服務不等於服務業，不然醫生、律師、精算師也都是服務業了」。

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