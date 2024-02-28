唐狗疑被遺棄龍山隧道入口附近　慘叫追車失蹤　小店酬金$1萬尋犬

飼養寵物是一生一世的承諾，絕不應任意棄置不顧！有港女日前在網上發文指，晚上和街坊在沙頭角萊洞村口等車，其間見到1隻啡黑色唐狗從銀色私家車下車，圍着狀似開心奔跑，以為人狗在嬉戲，但私家車愈駛愈快，相信唐狗都知道情況有異，一邊慘叫，一邊追車。港女和街坊懷疑該私家車在棄狗，於是徒步猛追，追到龍山隧道往大埔方向時，車和狗都不知所終。



港女指已經報警和通知隧道職員，急籲有心人一起尋犬，事件獲得網民一呼百應，不少熱心人士駕駛車輛到附近一帶兜截，甚至有小店願意提供1萬元酬金，表示「有任何人士發現上述有關唐狗、棄養人士任何線索，請即與警方聯絡，凡成功舉證或尋回狗隻，小店願意薄酬現金1萬元」，惟截至2月27日晚上時未有發現。



有熱心人製作有關尋犬公告，圖中狗隻並非涉事唐狗。（網上圖片）

樓主在facebook群組「浪浪及失狗專屬平台 ( 香港 )」發文指，事發本月24日晚上8時許，她當時想將衣服交給店舖清洗，於是在沙頭角萊洞村口巴士站等候的士，並且一直留意馬路情況。剛巧有數名街坊都在現場，隨後1輛銀色私家車慢駛至附近較僻靜位置，由於現場甚少街燈，環境比較黑暗，所以看不到車牌資料，但樓主和街坊都見到有人將唐狗放下車，之後關門開車。可見唐狗體型比較細小，毛色呈啡黑，未知性別，「如果冇睇錯，應該有個墨綠色嘅頸帶」。

樓主在沙頭角萊洞村口巴士站直擊棄犬過程。（facebook群組「浪浪及失狗專屬平台 ( 香港 )」圖片）

最初車速較慢，唐狗以為主人在跟牠嬉戲，所以下車後表現開心，樓主和街坊亦以為人狗在嬉戲，「見到隻狗落車嗰下好開心㗎，圍住㗎車喺度跑」，但私家車突然加速，往龍山隧道方向駛過去，「根本唔諗隻狗嘅安全」，唐狗知道情況有異，「一路追一路慘叫」，雖然嘗試跟貼車輛，奈何速度有所不及而無法追上。樓主和其中1名男街坊懷疑有人棄犬，於是同樣奔跑追車追犬，但去到龍山隧道往大埔方向失去車狗蹤影。

有熱心司機駛至龍山隧道往大埔方向，但未能找到涉事唐狗。（facebook群組「浪浪及失狗專屬平台 ( 香港 )」圖片）

樓主通知隧道職員和報警，對方出車巡邏搜查，但未能找到唐狗下落，樓主擔心被唐狗被車撞傷，又或是「跑咗去唔知邊度」，形容「個心好難過，成個過程睇到晒點樣遺棄」。

雖然樓主未能上載有關圖像，但帖文都引起多名網民注意，更有熱心市民自發駕駛車輛到附近兜截，有小店甚至表示「如有任何人士發現上述有關唐狗、棄養人士任何線索，請即與警方聯絡，凡成功舉證或尋回狗隻，小店願意薄酬現金1萬元」，希望尋獲失蹤唐狗和其主人，樓主亦建立WhatsApp群組協助統籌，但暫時沒有發現。

（facebook群組「浪浪及失狗專屬平台 ( 香港 )」）