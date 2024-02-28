財政預算案｜網民呻退稅少無消費券：窮人返屋企數腳毛　1點更嬲

【財政預算案2024／消費券／派錢／派糖／減稅／綜援】財政司司長陳茂波今日（28日）公布新一份財政預算案，市民最期待有何惠民措施，最受關注的消費券不見蹤影，最終分別公布薪俸稅退稅最多3,000元、綜援、生果金、長者生活津貼出「半糧」及寬減差餉等。



不少網民發帖認為派糖太少，未能紓解民困，「唔派錢，窮港人返屋企數腳毛」、「嗰下我懷疑自己有無聽錯$3,000？」、「消費券有未？」，部份市民更不滿未有派錢的情況下綜援仍獲「加薪」，惟有意見認為早有消息指今年不會派錢，在政府財赤下的確應謹慎用錢。



財政司司長陳茂波2月28日到立法會公布2024/25年度財政預算案。（盧翊銘攝）

新一份財政預算案出爐，許多網民發帖不滿惠民措施不足。預算案最受關注的紓解民困措施有二，包括1次性寬減稅項，2023/24課稅年度百分之百的薪俸稅、個人入息課稅，上限為3,000元，全港206萬名納稅人受惠。另外，陳茂波公布領取綜援、生果金、長者生活津貼、傷殘津貼及在職家庭津貼人士，將獲發半個月的津貼金額，即發放「半糧」。

市民最期待的消費券未有出現，難免感到失望，認為派糖太少，寬減薪俸稅上限僅$3,000，比上年度少一半，「唔派錢，窮港人返屋企數腳毛」、「派$1,000都唔派？」、「派煙花啲錢畀市民唔好咩」、「快啲紓解民困先啦」、「嗰下我懷疑自己有無聽錯$3,000？」、「冇消費券，唔使睇」。

市民期待政府再度發放電子消費券，最終未有提及。（資料圖片）

網民不滿派糖實在太少的同時，綜援仍獲得「加薪」，「又話財赤」、「有錢加派綜援無錢派消費券」、「唔減我哋納稅人邊有錢月經式放煙花同派綜緩」、「唔開心，係咪因為我悲觀？」。

有留言認為，即使面對財赤問題，正領取社會津貼人士的確應最優先獲得照顧，但仍有人表示，「高齡傷殘個啲就算，其餘個啲就唔應該畀」、 「比老人家我無咩問題 但綜援真係唔得」。

（綜合）