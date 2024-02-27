財政預算案｜消息指維港每月放煙火　網民：但推垃圾徵費搞環保？

【財政預算案2024／消費券／煙花／煙火／環保】新一份《財政預算案》將於明日（2月28日）公布，消息指政府計劃每月舉辦維港煙火和無人機表演。旅遊業界討論成效問題之際，措施在網上也引起熱議，惟不少網民認為，政府為推動環保而開設「膠袋稅」（垃圾徵費）同時，又想每月放煙火，並不環保，質疑做法前後矛盾。不過，也有意見認為幻彩詠香江已沿用多年，始終要想出新表演維持對旅客吸引力，「希望政府要創新，諗下新嘢，放煙火唔係好方法」。



消息指，政府計劃每個月在維港舉行煙火及無人機表演。圖為2月11日維港農曆新年煙火匯演。（蘇煒然攝）

《財政預算案》將於明日發布，除市民關注的紓困措拖外，有消息指當局將公布革新版「幻彩詠香江」，加碼每月在維港放煙火及無人機表演，以吸引更多旅客來港。

該消息在網上討論區及社交平台引起熱議，許多意見認為政府為推動環保而設立「垃袋稅」（垃圾徵費），卻又決定每個月放煙火，做法令人難以理解，「一方面膠袋徵費搞環保，一方面就放煙火污染」、「每月放煙火，又話要環保，又做啲咁唔環保嘅嘢」、「環境污染仲唔夠嚴重咩？」。

▼2月11日年初二 農曆新年煙花匯演▼



+ 11

更重要的是，不少人質疑放煙火及無人機表演對旅客的吸引力，「啲遊客真係會為咗睇煙火嚟香港？」、「無人機，我喺內地大啲機動遊戲外見過……講真，內地的都不遜色,，真係使鬼嚟香港睇」。

部份網民認為，現時的幻彩詠香江已表演多年，的確需要革新，「幻彩詠香江真係唔掂，成十幾廿年都係咁」、「窮則變、變則通，每個月放大型煙火、似乎多咗，又或者2個月1次、1季1次比較適合」、「希望政府要創新，諗下新嘢，放煙火唔係好方法」。

網民提議可參考日本等地做法，設計一些旅客用套票，提供更多優惠吸引旅客，「學下日本啦，佢哋呢方面好叻，1張套票好抵玩」、「可以同澳門合作出套票，機票加香港住宿2晚加澳門來回船票。喜歡深度遊嘅就設計多啲香港行山團或離島團」。

另外，不少內地客認為來港消費太貴，網民建議酒店和餐飲業推出更多優惠更實際，「酒店價格昂貴，餐廳又貴，酒店話沒有減價空間，餐廳話請唔倒人，這是根源所在」。

預算案01問卷結果 83%贊成高官減薪助節流 四成人望派糖派現金

《香港01》日前進行的預算案線上問卷調查，發現四成受訪者期望預算案派糖可派現金、三成人希望可繼續派消費券。節流方面，高達83%受訪者同意透過問責官員減薪來減少開支。

（綜合）