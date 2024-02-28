預算案•印花稅辣招壓測全撤｜買樓即用按揭計數機　睇睇慳幾多！

【預算案2024 / 減辣 / 辣招 / 印花稅 / 樓市 / 買樓 】財政司司長陳茂波發表新一份《財政預算案》，宣布住宅樓市全面撤辣，即日起（2月28日）所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。

金管局隨後宣布即日起取消物業按揭貸款的壓力測試要求，並將3,000萬元或以下的自用住宅物業的按揭成數上限調整至七成。

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▼2月28日 2024/25年度財政預算案重點▼



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財政預算案樓市全面撤辣

財政司司長陳波茂發表《財政預算案》時表示，經審慎考慮當前的整體情況後，決定即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施，即日（2月28日）起所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅，認為在當前的經濟及市場情況下，有關措施已無需要。

陳茂波又指，金管局在去年七月修訂了物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施，考慮到外圍及本地經濟情況，認為在繼續維持銀行體系穩定的前提下，現時有空間進一步修訂相關措施，並適當調整其他與物業貸款相關的監管政策。

取消按揭貸款的壓力測試要求

金管局同日（28日）宣布暫停實施物業按揭貸款的壓力測試要求（假設利率上升200基點）。

同時將價值3,000萬元或以下的自用住宅物業的按揭成數上限調整至七成；價值3,500萬元或以上的自用住宅物業的按揭成數上限調整至六成。價值3,000萬至3,500萬元之間的物業的按揭比率會以漸進形式遞減。此外，非自用住宅物業的按揭成數上限由五成調升至六成。

至於非住宅物業（包括寫字樓、商鋪及工廈等）的按揭成數上限就由六成提升至七成。

另外，以「資產水平」為審批基礎的物業按揭貸款的按揭成數上限由五成提升至六成。此項修訂適用於住宅和非住宅物業。

▼財政預算案｜市民觀望調控樓市措施「減辣」「撤辣」▼



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▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



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