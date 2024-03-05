新型騙局？的士司機疑$10澳門元當$100港幣找續　內地女：被坑了

為保障自己，收到找續時還是應該看看！近日有小紅書用戶發帖大呻在香港坐的士「受騙」，稱司機找續時將1張同樣是紅色的10澳門元（約9.7港元），混入另外3張港幣100元中。惟發現司機找續的並不全是港幣時，她已經下車，事件中損失約92.3元。她懷疑受騙，故發文提醒他人留心找續。有網民回應樓主時批評香港的士落後，「都2024年了，還能假幣騙局」、「還用紙幣？」，亦有人斥責「香港素質低」。



有內地來港的女子發帖，稱在香港坐的士，司機找續時將1張10澳門元（約9.7港元），混入另外3張港幣100元中，令她蒙受損失。（小紅書）

該名從內地來港定居的女子在小紅書發帖，大呻「受騙」經歷，稱日前坐的士時「被司機坑了一把」，她以現金支付車費，司機找續後她就下車離開。事後查看發現，司機將1張10澳門元（約9.7港元）混入另外3張港幣100元中。

她上傳圖片展示收到的4張紙幣，分別均布有不同程度的摺痕，似曾被人捏成一捆。而最上方的10澳門元與香港紙幣100元同樣採用紅色設計，驟眼看確實頗為相似。不過發鈔銀行圖案相距甚遠，加上右下角印有「澳門幣拾圓」及大大個「10」字，相信留心看就能分辨出。

該名女子損失約92.3元，她發帖時大呼「坑爹」，又形容是「新型騙局」，呼籲其他人來香港乘搭的士時要小心留意找續是否全為港幣，以免司機以其他地區鈔票冒充。

有網民回應樓主時批評香港的士使用現金交易「落後」。（示意圖，非當事的士）

帖文引起網民熱議，有網民問樓主「你下車前為何不看清楚」，不過遭到其他網民駁斥「是受害者有罪論」。另外，有網民批評香港的士落後，「哎香港的士真的是太落後了，都2024年了，還能假幣騙局」、「還用紙幣？」，亦有人斥責「香港素質低」、「有時候故意少找你10塊20塊都有」，並表示「在大陸這邊難以想像」。

（小紅書）