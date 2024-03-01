搭的士遺勞力士錶！港男稱意義重大重酬$6萬尋錶　再瘋傳原因是…

尋錶啟事注意！最近有網民於Facebook上載相片，表示乘搭的士前往粉嶺，但下車時未有留意自己的勞力士Air-King手錶遺留在車廂中，願意付重酬6萬元，盼司機或其他有拾回的人士把該手錶物歸原主，直言：「此錶對我意義重大，唔介意市價買返，只求買得返隻錶，必定重酬！」有關帖文是在去年3月發出，因近日再有同類尋錶事件而被網民翻出流傳。



樓主於1年前在蘭桂芳乘搭的士到粉嶺，但下車時遺下勞力士Air King手錶，事後願付重酬急欲尋回。（Facebook群組「HK Lost & Found 香港失物認領」圖片）

該男網民於Facebook群組「HK Lost & Found 香港失物認領」分享相片，表示在蘭桂芳乘搭的士到粉嶺花都廣場，但下車時未有留意自己的勞力士手錶遺留在車廂中，事後才驚覺遺失了，於是在網上撰文盼有心人物歸原主。

樓主在帖文中列出手錶的資料，並稱以6萬元作重酬：

勞力士Air King 116900

序號：2D91●●●●



樓主在帖文中列出手錶的資料，並稱原意以6萬元重酬尋錶。（Facebook群組「HK Lost & Found 香港失物認領」圖片）

而尋錶帖文早於去年3月樓主發出，而近日發生另一人在蘭桂芳乘搭的士時遺失名錶事件，並且願付5萬元作重酬，故去年「重酬6萬元」的尋錶事件再被翻出。網民紛紛留言表示驚詫，「蘭桂芳咁邪」、「知道自己出去飲酒就唔好戴啲咁名貴嘅嘢」、「想搵返都幾難，畀人執到實會賣出去」、「錢財身外物，當賣個教訓啦」。

（Facebook群組「HK Lost & Found 香港失物認領」）