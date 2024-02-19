天眼直擊｜沙田女學生極速盜逾$1000韓專卡　店方發片尋人結果是…

「天眼（閉路電視）」下賊人無所遁形！有店舖店員於網上沙田群組發布影片及相片，指1名女學生在其店舖極速偷走價值過千元「韓專卡」，數天後回店疑想再次下手，惟被店員認出截停，要求通知學校和家長，否則報警。女學生初時裝作有悔意想賠錢了事，卻趁店員不注意時奔跑逃去。樓主估計該女學生或為石門附近學校學生或在沙田區出入，於是發文求網民幫忙尋找對方，如果捉到賊人，本店會略有小酬，稱「求求各位大神幫幫忙」。

帖文引來網民關注，不少人都認為應報警處理，「姑息=害咗佢」、「見到佢我哋都無權捉住佢，嘅然有片有證據，直接報警，留返畀警察做啦」。店方最初有為女學生樣貌打格，但有網民指「遮樣點認呀？開樣啦」，其後女學生容貌被公開，隨即有人認為女學生未成年，公開容貌做法有問題。

其後店方更新帖文，指已經與相關人士的家長取得聯絡「由於已經處理緊事情，相片同影片會下架」。



該女學生疑「食過返尋味」，竟再返回店舖想「偷嘢」，結果被店員認出截停。（影片截圖）

該店舖店員於沙田區的Facebook群組發布影片及相片，講述事件經過，「唔好意思阻到大家，希望大家幫幫手捉賊！」。樓主指，2月9日（年三十）中午，1名女學生趁店員繁忙時，迅速地偷取10張「韓專卡」，總值過千元，然後頭也不回地離開。

至周日（2月18日）下午5時30分左右，該女學生疑「食過返尋味」，竟再返回店舖想「偷嘢」，結果被店員認出截停。店員要求女學生通知學校同家長，否則會報警處理，而女學生當時「扮晒好有悔意」想賠錢了事；店員堅持要知會家長，女學生就「扮晒嘢粒聲唔出」，更趁店員忙碌時「成支箭咁跑走咗」。

影片見到，該女學生在原地站立，數秒後突然拔足狂奔往門口方向離去，店員發現後即時衝出追趕無果。

帖文引起網民關注，認為必須報警，「姑息=害咗佢」、「一定要報警」、「見到佢我哋都無權捉住佢，嘅然有片有證據，直接報警，留返俾警察做啦」、「妹妹跑得相當快」。但樓主解釋，以往試過報警，但作用不大。

不過，有網民認為涉事女學生畢竟未成年，有人認為店方發出影片和相片尋人，而樣貌沒有打格是有不妥。

而帖文發出約5小時後，店方更新指已經與相關人士的家長取得聯絡「由於已經處理緊事情，相片同影片會下架」。