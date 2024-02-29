客人要求AEON解僱全員工　改用AI機械人提升效率　店長咁回應被讚

100分公關！有港男日前分享於AEON購物中心所見的奇事，事關有客人居然於「顧客心聲」要求AEON解僱所有員工，並改用AI Robot（人工智能機械人）取代以提高工作效率，又提出多項好處，包括減少出錯，以及避免人流過多而引致擁擠問題，惹來網民關注。有人認為AI是大勢所趨，亦更具效率，不過就指出現今不少崗位仍難以被AI取代，又批對方「瘋人瘋語」，「1部機要幾貴，個運作點做佢知唔知？」；而店長有禮回覆則獲激讚，「答得高質」、「店長一句KO」。



有顧客要求AEON解僱全部員工，改以智能機械人取代惹議。（FB「AEON Stores 關注組」）

樓主在facebook群組「AEON Stores 關注組」分享1張圖片，直指「低能」。如圖所示，某間AEON有「顧客心聲」被張貼於告示壁報板，該客人提出意見，詢問AEON「可否把你們的員工都解僱？」，並改用AI Robot（人工智能機械人）作取代，認為此措施較有效率，盼AEON會接受提議，務求做到更好。

該顧客更列出使用AI Robot的4大項好處，當中包括減少出錯、直接運送客人所需產品到其手上、避免人流過多令商場擁擠、減少薪金方面支出等。而面對客人建議，該店店長亦有禮回覆，他先是表示感激客人寶貴意見，並稱「還請提供購買AI Robot的地方」，引來網民熱議。

有網民指AI的確有效率，但現時不少工作崗位仍難以被其取代。（資料圖片／示意圖）

雖有網民認為AI是大勢所趨，但現階段來說還是言之過早，「理論上AI係更有效率」、「自從有咗自助收銀枱後，我差唔多100%使用自助櫃檯。現在主要係執貨及食品包裝準備員工，呢類工作暫時好難有AI取代」。有留言則指該客人「瘋人瘋語」，「乜都轉AI咁仲需要門市咩？佢唔想咁多人堆係商場，自己唔出現咪得囉」、「1部機要幾貴，個運作點做佢知唔知？」，又調侃「首先佢要搵1個幫佢寫建議嘅AI，例如1個識寫『可否』嘅AI」、「佢當覆佢個店長係ChatGPT？」。

有人覺得「畀意見嘅低能，答嗰個浪費自己時間」，惟他人欣賞店長回應得體，認為值得表揚，「職責所在，答嗰個無得唔答，不過答得高質」、「店長回應是100分公關」，又估計「語氣字跡似小朋友留言，唔使鞭得咁大力」，並笑言「佢（提出意見客人）可能係代理AI Robot公司的老闆，出來招生意」。

（FB「AEON Stores 關注組」）