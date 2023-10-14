AEON一梳香蕉$99？港男中「蕉」呻：人生中最貴蕉　經理高招解決

香蕉問題，當然要高「蕉」解決。一名港男在網上大呻日前幫襯AEON九龍灣分店，忙中有錯一時分心，「買咗抽人生中最貴嘅香蕉」，售價高達99元，但標籤寫明「日本香印提子禮盒」，相信貼錯產品，事後向AEON反映，面對不滿，經理高招應對，不但回電和港男商討，而且請對方食蕉，最後港男成功退款，大讚「效率幾好，售後（服務）100分」，網民笑言「提子味香蕉定香蕉味提子？」、「香印提子禮盒都唔會99蚊」、「原來日本啲提子咁長又黃」。



樓主所買的香蕉，標籤寫明「日本香印提子禮盒」，售價99元。（facebook群組「AEON Stores 關注組」）

樓主在facebook群組「AEON Stores 關注組」表示，「掛住傾公司嘢，買咗抽人生中最貴嘅香蕉」，圖中可見，香蕉標籤寫明「日本香印提子禮盒」，售價99元。

樓主事後更新指，已經向AEON反映，經理接到投訴後回電商議，勞煩樓主到分店，更請他食蕉，最終完成退款程序，令樓主大讚AEON「效率幾好，售後（服務）100分」。

帖文引來不少網民討論，紛紛笑言「提子味香蕉定香蕉味提子？」、「原來日本啲提子咁長又黃」、「中招（蕉）」，亦有人質疑「香印提子禮盒都唔會99蚊」、「擺明人哋買香印換咗香蕉貼紙去收銀付款」。

（facebook群組「AEON Stores 關注組」）