考眼力！AEON試筆紙重大發現　眼利顧客踢爆錯到咁　網民回應絕了

店舖如果賣筆，通常會提供試筆紙，讓顧客測試筆是否流暢書寫。最近網上流傳1張圖片，報稱是永旺百貨（AEON）旗下的雜貨店大創百貨（Daiso）出現有趣錯處，有眼利顧客發現店內提供的試筆紙寫錯字，將店名「DAISO」寫成「DASIO」，有試筆人寫上「Daiso啊！」提醒。更有其他網民留意該試筆紙有趣地方，見到有特別對答，「情人節快樂」、「散咗未？」、「未」，網民笑言「個『未』字好似同一人手筆嚟」，亦有人指該番對答和1張惡搞圖相似，當時有網民利用記事簿一早列印的日期（Date）和號碼（No.），畫了1對男女，男子提出「約會」（Date），女子則回答「不」（No）。帖文因內容爆笑而被瘋傳。



群組管理員上載圖片，指出在Daiso有分店發現圖中試筆紙。（facebook群組「AEON Stores 關注組」圖片）

facebook群組「AEON Stores 關注組」管理員上載1張圖片，同時寫明「網民大發現」、「AEON STYLE 旺角」，圖中可見，試筆紙寫上「試筆請在此處，切勿四處塗鴉」、「多謝合作」，左上角有AEON標誌，至於試筆紙中上位置則寫有「DASIO」，顧客在旁邊指正「Daiso啊！」，並有人寫上「好笑」。

另外，試筆紙左下位置有一番對答，由右至左觀看，有人寫上「情人節快樂」，另1人則問「散咗未？」，然後有「未」和畫上1個笑臉。

顧客見到試筆紙串錯成「DASIO」，在旁邊指正「Daiso啊！」，並有人寫上「好笑」。（facebook群組「AEON Stores 關注組」圖片）

多名網民笑言「個『未』字好似同一人手筆嚟」、「原來仲有人會喺試筆紙搭訕，好歡樂」、「識睇要睇啲塗鴉」，亦有人指該番對答和1張惡搞圖相似，當時有網民利用記事簿一早列印的日期（Date）和號碼（No.），畫了1對男女，男子提出「約會」（Date），女子則回答「不」（No）。

有網民言歸正傳，表示「老細：『自己公司名都寫錯，出糧打8折』」、「好客氣冇用紅筆圈佢」、「公司個名都串錯，炒得」。

（facebook群組「AEON Stores 關注組」）