伯伯疑家中被偷¥2200現金　警搜全屋發現驚喜　網民歎：意外之財

老人家少不免記性比以前差，最近內地一位伯伯因為發現家中有賊，部份現金更被偷走，於是馬上報警。而警方到場後一同搜屋，竟發現伯伯竟把其他現金藏在睡房，但伯伯早已忘記此事，不少網民紛紛表示詫異，更指老人家愛把錢收在家中，「可能翻一翻又多了幾萬塊錢」、「果然是真的金屋」。



來自內地湖北保康縣的伯伯，早前報警稱，發現家中大門被人打開，懷疑有賊入屋，更有2200人民幣（約2217港元）的現金不翼而飛。（微博影片截圖）

來自內地湖北保康縣的伯伯，早前報警稱，發現家中大門被人打開，懷疑有賊入屋，更有2200人民幣（約2217港元）的現金不翼而飛。後來當地民警到場搜查，排除了被盜的可能。他們經過一輪「地毯式搜索」，發現該筆現金其實在伯伯的睡房。

最令人驚訝的是，他們還找到一筆50000人民幣（約55298港元）的現金。伯伯稱，沒想到會找出這筆錢，因自己早已忘記。民警最後提醒他，別再把現金放在屋內，應盡快放到銀行存起會更為安全。

事件引起網民討論，他們也指老人家特別愛把錢放在家，認為較安全，「每一地方也藏現金，之後就忘記了，然後以為是人家偷了」、「幸好有報警，伯伯才記起有筆錢」、「這是不是意外之財」、「可能伯伯下一次又報警說不見錢，然後又被找到新一筆錢藏在某處」。

（微博）