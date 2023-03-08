70歲阿伯開Onlyfans曬裸照吸粉　舊相揭真身竟是80年代IFBB冠軍

號稱是「成人版IG」的英國社交平台Onlyfans推出後火速在全球發揮影響力，許多性感網紅也都轉移陣地，靠著Onlyfans的粉絲訂閱經濟累積了可觀的粉絲與財富。不過可不是只有火辣的妹子才能在Onlyfans上圈粉，有位來自瑞典、今年已經70歲的健美老爺爺Andreas Cahling也在Onlyfans上創造出了一番成就啦！



全球最健美阿伯！瑞典70歲老爺爺創辦Onlyfans帳號吸粉！

雖然Andreas Cahling已經70歲了，但是他的健美體態以及鍛鍊有成的肌肉卻完全不輸給年輕人，同時他也偶而會po出自己的訓練日常，讓人驚嘆他的寶刀未老啊！有趣的是Andreas Cahling還在2022年時宣布開立Onlyfans帳號，和粉絲分享自己一些更加「私密」的照片。

【圖輯】點圖放大看更多80年代IFBB冠軍Andreas Cahling IG照片👇👇👇

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80年代IFBB冠軍！健美阿伯寶刀未老！

熱愛健身的Andreas Cahling也曾經在1980年代一舉拿下當年IFBB的冠軍頭銜，他也時常在社群中分享自己年輕時的健美照。但隨著年紀的增長，這位號稱是全球最健美的阿伯依舊不減魅力，許多網友都開玩笑認為他神似大明星布斯韋利士（Bruce Willis／布魯斯威利），誰說熟男的魅力一定就不如小鮮肉呢？

【同場加映】OnlyFans網紅挑戰新加坡禁忌拍鹹片「半年內激賺破百萬」下場曝光（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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