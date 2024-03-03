零公德心！大媽踩油菜花田打卡　聽農場員工勸告後回應更離譜

保護環境，人人有責，但總有人為了一己私慾而破壞原有環境。台灣武陵農場最近有油菜花田正值花開期，吸引大批民眾前往打卡，而在該農場工作的小編也經常會在facebook開直播帶網民「線上遊農場」。惟最近一直播意外拍到1名大媽無視小編在旁的勸告，照樣踩入田內拍照，結果引來大批網民炮轟。



位於台中的武陵農場近期正值櫻花及油菜花盛開期，其小編在期間經常於Facebook專頁開直播帶網友「線上賞花」。（Facebook專頁「武陵農場 Wuling Farm」影片截圖 ）

位於台中的武陵農場近期正值櫻花及油菜花盛開期，其小編也經常於facebook專頁開直播帶網友「線上賞花」，但員工近日發現油菜花田有被民眾踩踏的慘況，小編在直播也無奈表示：「我都覺得很奇怪，這邊也是活生生踩進去一條路，你邊邊不拍，硬要走進去！」他更指出，其實這樣的情況並非首次，同時提醒民眾，假如想在油菜花田內拍照，也可走一旁讓工作人員澆灌花叢的小道。

後來小編在直播中感嘆，「為什麼偏偏就是要走中間這條呢？我們常常說人家的素質很差，其實還是很多遊客素質很差，真的是無解」，而正當小編剛說完這句話，就有1名身穿紅色外套的大媽急着發聲：「先生不好意思，借我們照一下」，接着就徑自走到花叢中間。小編於是馬上出聲制止：「才說不要踩進去，已經被人家踩得很明顯了還踩進去」，隨後又請大媽離開花田，並告訴對方可走到一旁的小道拍照。

一名身穿紅色外套的大媽在旁稱：「先生不好意思，借我們照一下」，接著就徑自走到花叢中間。（Facebook專頁「武陵農場 Wuling Farm」影片截圖 ）

但令人詫異的是，大媽聽後竟回答：「沒關係沒關係，一下就好了，我們一下就好了，對不起對不起」。眼見她完全沒有要離開花田，小編感到無奈，「妳人都已經活生生踩進去了，還跟我說拍一下下」。他續稱：「都已經現場宣導了還是要踩進去，我現場講了還是不聽我的話，還是有這樣的遊客！」

直播影片引來大批網友怒斥大媽，「那位大嬸有夠白目的」、「小編太仁慈了，鏡頭不要移開，對着她，繼續做不良示範全國宣導」、「最後那位大媽到底罰了沒？！沒罰一直口頭講是沒用的！台灣有些遊客素質真的很差！而且我建議放大洗出來將照片放到警語區！！！讓大家知道錯誤示範」。

事後，武陵農場表明，農場人員巡視時若發現賞花民眾做出不當行為，包括攀爬樹木、採折花木、踩進花田拍照等，都會先在現場勸告，但若經國家公園警察查獲，做出上述舉動的民眾恐將被依國家公園法懲罰，呼籲民眾發揮公德心。

（facebook專頁「武陵農場 Wuling Farm」 ）