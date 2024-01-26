大媽買$1柑偷偷剝皮試食　食到一半仲…　生果店公開CCTV ：醜唔醜

怕買的生果不甜也不應這樣吧！新界某蔬果店近日在社交平台上傳影片，片中顯示有中年女顧客選購1元1個柑時，竟偷偷拿起1個剝皮試吃。她不但將部份果皮丟到地上，更將吃剩下的柑放回生果堆，裝作若無其事地挑選其他柑，而整個過程都被店家記錄下來。



1名穿淺藍色上衣的中年女子利用其他陌生顧客做遮掩，偷偷拿起1個柑剝皮試吃。（「豪記蔬果」FB影片截圖）

該蔬果店在Facebook專頁上傳影片，稱發現有顧客於店中「偷柑食」。片段應為店內閉路電視，片中可見1名穿淺藍色上衣的中年女子利用其他陌生顧客做遮掩，偷偷拿起1個柑剝皮準備試吃，甚至將部份果皮隨意丟到地上。她剝皮後先觀察四周，之後快速將果肉塞到嘴裏，然後將吃剩下的大半個柑放回去生果堆中，再試圖用其他柑掩蓋，最後重新挑選些完好無缺的柑放到購物籃中。

蔬果店未有透露事件發生於元朗或荃灣分店，只是不齒女子行為，表示「1蚊隻柑都偷嚟食，醜唔醜」，並公開女子正面照。

女子的購買籃中有不少柑。（FB圖片）

影片引起網民熱議，不少人都表示「離譜」，「咁都做得出」、「好肉酸」，亦有人表示「個貪樣出晒嚟」、「呢啲人捉到佢只會話『唔試過點知甜唔甜呀』，因為我見過」。有網民就笑言「你啲水果太好味實在忍唔住」、「仲要食一半放返上去」、「留返畀第個試食」，並建議樓主「下次寫明，試食雙計」。

（Facebook）