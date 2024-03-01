大疊$500！垃圾桶煙灰缸塞滿銀紙照瘋傳　網笑稱交煙稅　真相係…

便宜莫貪！日前本港網絡瘋傳1張圖片，顯示有垃圾桶煙灰缸位置被擺放大疊500元紙幣，目測超過15張或以上。帖文引來網民熱議，有人笑言「人棄我取.」，「行過路過唔好錯過」；不過亦有人指「邊有咁大隻蛤乸隨街跳」，「係贓款你就屎（死）」，又質疑只是有人故意放上去拍照，如真的是失物正確做法應交予警察。



翻查資料，同一圖片2022年5月中旬曾被發布到微博，近日再被香港網民轉載發布，於網上掀起討論。



日前網上瘋傳圖片，顯示有垃圾桶煙灰缸被擺放大疊500元紙幣現金。（FB「扮工室Online」）

樓主在facebook群組「扮工室Online」分享1張圖片，詢問道「見到咁嘅情況，應該點做？#在線等」。如圖片所示，1個垃圾桶上方的煙灰缸蓋被揭開，大疊500元紙幣置於缸內，目測紙幣超過15張或以上。

帖文引來網民熱議，有人笑認物主「幫我睇住，我返過嚟攞」、「行過路過唔好錯過」；亦有留言笑稱「名副其實嘅『污糟錢』」、「邊個交煙稅？」、「係咪宣傳加完煙稅無人食煙，啲煙灰缸乾淨到可以用來派錢」、「睇下係咪冥通（冥鈔）銀行」。

不過大部份網民則勸樓主莫貪「小便宜」，「邊有咁大隻蛤乸隨街跳」、「係贓款你就屎（死）」、「我通常見到都係扮睇唔到算」、「唔好拎，一拎上手就中伏，要報警」、「如果執的話隨時會有官非上身，到處都有監控」、「遠處有個鏡頭準備偷拍你」，如真的是失物，應該交予警方。

翻查資料，相關圖片曾於2022年5月中旬發布在微博帳號上。（微博圖片）

翻查資料，圖片早於2022年5月中旬已在微博傳出，帖文寫道「誰亂丟垃圾？」。不過當時已有不少人質疑事件真實性，「擺拍？」、「假的吧」、「多的是拍照放網絡後取回」、「沒人撿？」。相關圖片近日再被香港網民轉載，故惹來討論。

（綜合）