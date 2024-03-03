車Cam片｜元朗的士衝紅燈　隔籬司機目擊爆粗舉報：紅咗咁耐都衝

駕駛者理應跟從燈號指示。近日有網民駛至元朗洪水橋某燈位處時，目擊1輛綠色的士衝紅燈，於是上傳影片至「影住駕」網上平台舉報對方。而從該段影片可見，當時已亮起紅燈訊號最少5秒。片主生氣爆粗鬧的士司機，指對方漠視燈號，「紅咗咁耐都衝」。影片亦引起網民關注，不少人支持樓主舉報的士司機，並表示「呢啲人真係要重罰」。



有網民駛至元朗洪水橋某燈位處時，目擊1輛綠色的士衝紅燈。（FB圖片）

根據片主上傳至facebook群組「馬路的事討論區」的車Cam片顯示，事發於2月29日中午1時左右，片主於5分38秒駛至元朗洪水橋大街交界燈位處，交通燈訊號為紅色，而片中可見，1輛綠色的士於5分43秒急速駛至並衝紅燈，當時紅色燈已亮起最少5秒，左邊路口亦正有2輛汽車轉彎駛入該段路。在的士衝紅燈的6秒後，片主這邊的馬路才轉綠燈，但涉事的士早已揚長而去。

樓主稱當時有響咹提醒前方準備轉向的車輛，又嬲到爆粗鬧爆的士，「紅咗咁耐都衝…唔送你一程都對自己唔住！」，並將影片上傳至「影住駕」網上舉報平台，舉報的士司機「未有理會交通燈號，險生意外」。

影片引起網民熱烈討論，不少網民認為涉事的士「太離譜」，因此留言支持樓主進行網上舉報，「呢啲人真係要重罰」、「靚！告得好」，亦有人表示要預防這種不看清楚路況的「盲毛」，「有時真係自己揸得規矩都無用，人哋唔守規，你一樣會瀨嘢」。

有網民就懷疑涉事的士看錯前方燈號，「的士佬睇錯燈，呢個位成日都有」、「呢個位成日見人衝燈，應該係睇錯前面入丹桂村嗰支燈」，不過相關說法遭到其他網民反對，「條片盞盞燈都紅色，你同我講睇錯？」、「咁多盞紅燈喺前面都可以睇錯，咁呢條友一定要停牌」、「紅咗燈咁耐，邊有可能睇錯」。

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