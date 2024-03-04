荔景長者感背囊有異樣　轉身揭操普通話疑偷竊　親人代報警可惜…

1個人到僻靜地方，記得要小心財物。1名長者日前朝早沿荔景山路步行前往診所，行了數分鐘後，突然感到背囊被人郁動，轉身發現1名年約40歲、身高約5呎6吋、操普通話的中年男子正打開背囊偷竊，嚇到老人家大叫，然後急步走到診所致電兒子，慶幸銀包和證件尚在背囊內，所以沒有財物損失。兒子致電999代為報警，但警方稱由於沒有財物損失，所以暫時不會派員處理，建議可以到警署備案，但老人家因怕事而拒絕去警署，網民紛紛提醒「𠵱家啲袋最好背前面」、「唔應該怕事，去備案，周街都CCTV話唔定影到」。



老人家由荔景站沿荔景山路走過去，發現1名年近40歲男子打開其背囊進行盜竊。（示意圖／資料圖片）

樓主在facebook群組「青衣街坊吹水會」表示，之前和家中長者去荔景站附近1間政府中醫診所覆診，對方覺得情況尚可，於是改往獨自前往，一直都相安無事。

老人家日前朝早8時許，獨自前往荔景站附近1間政府中醫診所覆診，於是由荔景站沿荔景山路走過去，當時路上無人，大約數分鐘後就發現背囊被人郁動，一轉身便見到1名年近40歲男子打開背囊進行盜竊，老人家當場驚叫，隨即急步走往診所，即致電給樓主。

樓主代為報警，但接線生稱由於沒有財物損失，所以暫時不會派員到場處理，同時建議他可以去警署備案。（示意圖/Getty Images）

老人家雖然「嚇餐死」，但在事件中沒有受傷，回復冷靜檢查背囊，證實銀包和證件仍在背囊內。樓主代為致電打999 ，但接線生稱由於沒有財物損失，所以暫時不會派員到場處理，同時建議他可以去警署備案。不過，老人家因為怕事而拒絕去警署，依俙記得賊人操普通話，身高5呎6吋左右。樓主指「下次都會陪佢去」，希望大家路過現場一帶保持警覺。

多名網民提醒「𠵱家啲袋最好背前面」、「唔應該怕事，去備案，周街都CCTV話唔定影到」、「我唔喜歡用背囊，用斜孭袋喺前面」、「其實好多區都有呢啲，最緊要大家小心防備」。

（facebook群組「青衣街坊吹水會」）