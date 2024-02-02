黃大仙2扒手夾擊　1人行前綁鞋帶阻人走　同夥擔遮開背囊偷銀包

年近歲晚，大家都要小心財物！有港男在網上表示，黃大仙區最近懷疑出現「擔遮黨」，有1人突然快步行前蹲下綁鞋帶，短暫阻止街坊繼續走前，另1人則光天化日之下撐傘，相信作為掩飾，其實下手打開街坊背囊偷取銀包，待街坊察覺時，2人已分開逃跑失去蹤影，不少街坊同樣中招，提醒大家留意，網民紛紛表示「有位同事都曾在地鐵站遇過，前面有人突然踎低綁鞋帶，後面嗰個跟住落手」、「大家小心，年近歲晚有好多『專才』落嚟搵食！」。



樓主表示事件發生在近采頤花園位置。（資料圖片）

樓主在facebook群組發文表示，事發當天下午1時許，有街坊由鑽石山地鐵站B出口返回采頤花園，走到兩處地方之間的水馬分叉位時，「感覺到背囊被人掂到」，街坊回頭發現後方有2名男人大約30至40歲，穿着全身黑色衣服，形跡可疑，眼神閃縮，行為舉止疑似來自內地，其中1人甚至撐傘，表現奇怪。

當街坊再走到附近地盤出入口時，其中1人快步走到街坊面前，並忽然蹲下綁鞋帶，令街坊急停腳步，同時感覺到背囊再被觸碰，街坊立即轉身，發現背囊被人打開，銀包不知所蹤，於是即時捉住踎低男，質問「係咪攞咗銀包？」，對方指向往地鐵站方向逃跑的撐傘男，正當街坊東張西望時，對方掙扎後往彩虹道方向逃跑，街坊見2賊逃走，即時報警處理。

其中1人快步走到街坊面前踎低綁鞋帶，另1人負責開背囊偷銀包。（示意圖）

樓主亦指有2位街坊在WhatsApp群組分享類似情況，其中有人指，母親由荷里活廣場返家期間，「兩隻手拎住嘢…個袋好肯定係拉好拉鏈」，但行去到采頤花園對面馬路，有女途人提醒其背囊被打開，由於背囊只裝着食物，所以沒有財物損失。

另1人則表示，家人曾見到「男人日光日白擔住把遮，貼住個女仔行」，家人覺得奇怪，同時見到女子背囊被打開，在采頤花園紅綠燈位通知對方，慶幸其背囊擺放多項物件，扒手或因找不到銀包，才避免損失。

樓主在文中提醒，年近歲晚，一眾街坊應多留意自己財物，「尤其是孭背囊嘅街坊」，網民紛紛表示「有位同事都曾在地鐵站遇過，前面有人突然踎低綁鞋帶，後面嗰個跟住落手」、「大家小心，年近歲晚有好多『專才』落嚟搵食！」、「嘩…日頭都咁大膽，呢條路我都成日行」。

（facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」）