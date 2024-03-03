良心業主？父親有獨立屋　20歲女兒最近才知　見租金崩潰：會吐血

不少地方租金高企，難得會有良心業主。台灣1名女子在網上大呻，自己活了20年，最近才知道原來父親一直持有4層高連車位的「透天」（類似香港獨立屋），由於和上一手租戶感情不錯，所以月租1萬新台幣（約2,500港元），即使對方搬走，父親改租給1班大學生，租金維持不變。女子慨嘆自己在新北市和其他人租樓，1個月2.8萬新台幣（約7,000港元），1個月生活費高達1萬新台幣（約2,500港元），女子當時得知父親只是收取良心價，自己「真的會吐血」。



網民紛紛留言指「看開一點，你的父親成就了一個家庭，種了善因，將來這個善果會回到妳身邊」、「你有沒有想過就是因為其他人有你這想法，所以你新北租金才會這麼高啊？」。



父母離婚後，樓主才發現原來父親有2個物業，除了住處之外，對面「透天」都是父親持有，一直以來收取月租1萬新台幣（約2,500港元）。（示意圖/Getty Images）

樓主在「Dcard討論區」表示，一家人住在竹北，家境尚可，但不時見到父母為錢爭執，「經濟不好，不會到很不好沒飯吃，但是凡事都要講求斤斤計較，沒什麼娛樂」，放假就是被父親拖出去踏單車，甚少玩具，長大後升讀大學，自己存錢去了1次日本。

今年正值20歲，由於父母離婚，需要分開戶籍，所以樓主才發現原來父親有2個物業，1個原來是1家人自住，父親將戶籍保持在此。另1個則是對面「透天」，有1個車位，總共4層樓，地段不錯，附近有台元科技園區和學區，父親10多年來只是收取租戶1萬新台幣（約2,500港元）月租，明明對方一家五口上班賺錢，但由於父親和對方關係不錯，所以收取極便宜租金。

樓主和母親將戶籍改遷到該棟「透天」。（示意圖/Getty Images）

大約1年前，對方另買物業搬走，父親改租給1班大學生，他們每晚打麻雀發出噪音，但租金仍然維持不變，樓主慨嘆「在新北租房子，4個人擠1層樓1個月2.8萬新台幣（7,000港元）」，1個月生活費1萬新台幣（約2,500港元），租金、保險、學費和其他費用都很多，不明白為何父親收取良心價，形容心情「真的會吐血」，現時樓主和母親將戶籍改遷到該棟「透天」。

樓主慨嘆自己出去租樓，月租遠遠高過父親收取的租金。（示意圖/Getty Images）

多名網民留言指「你房東正是跟你同個心態，所以你才這麼痛苦」、「沒辦法，房子不是你的，要租多少也不能管」、「你爸人真好，我租北市房東租金給我低於行情，冷氣舊了也換新的，我也蠻感謝他」。

樓主事後回應網民留言，指出住所附近都是舊樓，但住處和對面「透天」都有聘請師傅重新裝修，條件不錯，「1個人1個月2,000新台幣（約500港元）屬實有點少」，其實可以微升租金，1個人付多1,000新台幣（約250港元），形容「感情歸感情，現實歸現實，有些事遇到錢是感情也解決不了的」，認為成全其他人之前必先好好對待自己。

（Dcard討論區）