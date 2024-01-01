豬肉佬月賺$3萬　養一家三口$13000租屋　網民慨嘆：人工用咗一半

香港住宅租金高世界數一數二，有網民分享在香港一家三口，租住一個400多呎單位，租金13,000元，他在影片中指自己工作是「肉類分割員」（俗稱豬肉佬），月入3萬元，是家中經濟支柱。他亦介紹所住單位，單位雖不大但裝修十分新淨，2房1廳加上屋內收納空間也不少，足夠與不足2歲兒子及妻子居住，生活相當愉快。不過影片引來不少網民討論，「13,000租唔到咁既單位咯」、「租金都差不多去咗一半人工，等於白做」；也有網民質疑影片是由他的妻子拍攝，「成條片都係媒」。



這名男子月入3萬元，租了1個13000元租金單位。（影片截圖）

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網上流傳影片，片中可見這名男子在街上受訪，答應訪問者要求到他的家中參觀。他表示自己月入3萬元，租了1個13,000元租金單位，但他未有透露單位在哪個屋苑。他帶訪問者到單位，打開門的是長型客飯廳，其不足2歲兒子正在露台玩耍。

客飯廳有餐桌沙發等基本家具，電視櫃旁亦有空間放置兒子玩具，而客飯廳盡頭就是露台，露台可遠眺內園及會所等，視野開揚。隨後，戶主便介紹他的廚房，他指可以明火煮食，又有不少廚櫃作收納，廚房外有個小小的工作露台可用，雪櫃、微波爐都收在櫃內，設置亦相當齊全，看上去一致整齊。廁所面積亦不算細，不少收納空間放個人物品，洗澡位置是個企缸，只能容納1個人。

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接着，戶主介紹兩個睡房，其中一個是兒子的房間，用來放置雜物，窗台上放了膠櫃桶來收納衣物及零食等雜物，看上去較為整齊。另一個房間是是夫婦睡房，放有一張大床，戶主更將兒子放在床上滾動，示意床子十分寬敞。

最後戶主表示任職「肉類分割員」，即豬肉佬，月入有2至3萬元，訪問者更問他覺得太太如何，他說：「很斯文，愈來愈靚。」

影片在網上瘋傳，引來不少網民留言：「工作就是為了租房」。（影片截圖）

影片在網上瘋傳，引來不少網民留言：「工作就是為了租房」、「13,000租唔到咁嘅單位囉」、「租金都差不多去咗一半人工，等於白做」，更有網民想起風靡不少師奶少女心的荃灣豬肉威威（劉宋威），「做咩唔問荃灣果個威威？話時話佢好似無咗影」。

亦有網民質疑影片是「造媒」，指拍片的訪問者就是戶主妻子，「成條片都係媒，乜X嘢『媽咪同你一齊睇電視』就知擺明係兩公婆嚟」、「繼續吹」。