釣到卵形異物！網民狂估：海蘋果？海陰囊？　漁業界李彩華咁講…

這是海蘋果？海陰囊？萬骨枯？近日就有網民表示於香港水域釣到1個「卵形異物」，從網上流傳的照片可見，該生物模樣怪異，表皮又紅又紫，還有數排管狀凸起物。有網民認為圖中生物似是有毒的「海蘋果」，「係海蘋果啦」、「青馬附近都釣過1隻」。根據網上資料所示，「海蘋果」屬海參物種，其外壁及內臟均含有毒素。至於有人稱該異物為「海陰囊」或「萬骨枯」，經網上搜尋後沒有相關生物資料，疑是網民因應其外表所猜及有毒特質的惡搞稱呼。



香港海鮮業聯合總會主席李彩華回應《香港01》查詢時表示，網傳照片中的生物在香港水域不算常見，他未能確定該生物種類，「唔係好常見，但漁民都有捉到嘅」。另外，他表示當漁民捕獲此類生物時，因沒有經濟價值，一般處理手法都是「扔返落海」，同時呼籲市民切勿胡亂嘗試食用。



近日有網民表示於香港水域釣到1個「卵形異物」，有其他網民猜測是稱作「海蘋果」的有毒海參物種。（Facebook圖片）

該2張照片近日在網上社交平台多個群組間廣流傳，有指是有釣魚愛好者在香港水域釣到的「卵形異物」。從照片可見，該生物被釣起時呈梨狀，外表呈暗紫色，上面有數排橙黃色的細小管狀凸起物。另1張側面照片中，可以見到另一邊表皮呈現紅色，末端有藍色、紅色環形開口。

該東西表皮上有數排橙黃色的細小管狀凸起物，末端有藍色、紅色環形開口。（Facebook圖片）

相關照片在網上引起極大迴響，網民們對於這個怪異模樣的生物真身相當好奇。有網民直指圖中生物與漁民口中說的「海蘋果」甚為相似，並表示該生物有毒性「係海蘋果啦」、「青馬附近都釣過1隻」、「呢隻嘢有毒」。

根據網上資料顯示，「海蘋果」常見於馬達加斯加、紅海、斯里蘭卡、印尼、澳洲北部、菲律賓、台灣澎湖海域，為偽翼手參屬（Pseudocolochirus）下的1種海參物種。因其外觀與蘋果相似，故被稱為「海蘋果」，至於其表面一排排的凸起物為管足，其外壁及內臟均含有毒素。

《香港潛攝大賽2014》的「標準及廣角組」的冠軍作品「Bursty Apple」，主角為海蘋果，由姜忠輝在果洲拍攝。（「香港潛攝大賽 Hong Kong Underwater Photo and Video Competition」FB圖片）

另外，過往亦有人於香港果洲群島水底發現海蘋果蹤跡。根據漁農自然護理署與香港潛水總會於2014年舉辦的「香港潛攝大賽2014」中，有得獎者就拍攝到海蘋果。

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