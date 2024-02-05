以為是比目魚！男子竟釣到價值「200多萬韓元的它」　網民超羡慕

「釣到市價200萬韓元（約新台幣4萬5千元）的魚。」



韓國一名網友1日在網路論壇上發文，表示自己原本正在釣魚，突然感受到有股重量，正當他邊收竿邊想：「是比目魚嗎？」

點圖放大瀏覽相關照片：

+ 8

浮出水面的竟然是一台Samsung三星旗鑑機Galaxy Fold 5。

接著，男子翻開手機殼發現裡頭有名片、駕照，他便致電給手機的主人，請對方透過開船的船長領取。

最後，手機主人為了報答這份恩情，便將原本夾在手機殼內的5萬韓元（約300港元）送給男子，讓男子開心表示「釣個魚還賺回了油錢呢」。

【同場加映】意大利釣客捕獲「巨獸級大嘴怪」 身長近3米有望打破世界紀錄（點圖放大瀏覽）：

+ 17

從男子貼出的照片​可見，一台Galaxy Fold 5就這樣掛在釣魚線上，手機殼裡則放有身份證等卡片。

據韓媒報導，三星Galaxy Fold 5規格256GB，出廠價為209萬7700韓元（約12,300港元），512GB出廠價則是221萬8700韓元（約13,000港元）。

【同場加映】沙灘執到「巨型鑽頭」似玻璃卻柔軟 但又曉變硬 裏面仲有嘢識郁（點擊放大瀏覽）：

+ 9

這篇貼文發布僅短短4個小時，就獲得了近30萬的瀏覽次數，網友們也紛紛留言表示：

「有些不切實際」

「致謝費用只有5萬韓元好像有點少」

「在哪釣的請告訴我」

「大海裡面能釣到最貴的東西」

「買彩券吧」

延伸閱讀：

泰人妻繼承千萬遺產遭夫勒斃棄屍 警驗屍驚見「喉嚨貼撲克牌」

父母都是藍色眼睛！棕眼女兒驗DNA見結果晴天霹靂 「1原因」身世成未解之謎

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】