大專生都要畀家用？港男被迫做兼職賺錢食飯交學費　網民：大癲！

未正式踏出社會工作，家人已要求交家用？有大專生在網上發文大呻，指母親要求正讀1年級的他交家用，更要他自行承擔一半學費。他指母親認為「18歲開始就應該要畀」、「話住喺度就係要畀家用」，又透露他現時三餐及電話費都要自行做兼職賺錢應付，急問拒交家用是否正常。有網民表示同情，留言稱「Yr1要交家用真係大癲」、「其實仲讀緊書，又冇屋企飯，畀咩家用，你當我租客？」，又感慨「自己原來好幸福」。



樓主表示，母親認為他年滿18歲就應支付家用。（示意圖／資料圖片）

樓主在Dcard以「老母要我比家用同埋比一半學費」為題發帖，表示自己今年正就讀大專1年級，平日要做兼職賺錢以應付生活開支，母親「今日無啦啦話要畀家用佢，18歲開始就應該要畀，話我唔知點解變成咁」。他大呻母親是「超級唔講道理嘅人」，現時已要自行處理一日三餐的膳食及電話費開支，「要佢（母親）負責3餐，佢會問我點解唔體諒佢，話咩人哋個仔都係煮畀老母食」。

樓主表示長期無「住家飯」，飲食開支令他難以儲錢，憶起昔日中學時每周只有200元零用錢，幸好有朋友接濟，「冇fd（朋友）我應該係餓死了」。

大專生抱怨母親要求他交家用及自行承擔一半學費。（示意圖 / Shuttershock）

帖文引起網民熱議，不少人表示同情，「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」。有同樣讀大專1年級的網民分享，現時屋企每月給3,000元零用資，「我都要自己補習幫補先夠，家用一定企硬唔交，學費最多學資處借」。樓主大表羨慕，稱：「好幸福，我真係冇辦法啦。」

有網民說笑提議樓主「同佢講：得，問親戚借，話佢哋聽係你要我借錢俾學費同家用」、「如果佢迫你，第時就佢自己養老啦」」，樓主無奈指現時只能無視母親要求。

（Dcard）